Exterior del Ayuntamiento de Arnedo. E.P.

La climatización del edificio consistorial de Arnedo supone 401.550 euros

La Junta aprueba el proyecto y contratación con cuatro meses de plazo y una financiación de fondos europeos por 282.545 euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:51

La caldera de gasoil del edificio consistorial arnedano está obsoleta. Ya en el invierno pasado dejó de funcionar en varias ocasiones. Desde este diagnóstico, el Ayuntamiento va a invertir 401.550,68 euros en sustituirla, cambiando un combustible fósil por una fórmula híbrida de aerotermia y gas natural.

En su reunión semanal celebrada ayer, la Junta de Gobierno local del Consistorio aprobó el expediente para contratar estas obras de reforma para contar con una climatización híbrida, con renovación de la sala de calderas y el sistema de ventilación. Con cuatro meses previstos como plazo de ejecución, el Ayuntamiento ha logrado financiación de los fondos europeos hasta una cuantía de 282.545,20 euros. «Este grupo de gobierno buscamos financiación para todos los proyectos que podemos en otras administraciones», valoró ayer la alcaldesa, Rosa Herce.

Tras estudiar la instalación y el edificio sobre el proyecto redactado por ESOAL Ingeniería SLP y firmado por el ingeniero Alberto de Carlos Alonso, la actuación sustituirá el actual sistema de gasoil por una solución híbrida que combina aerotermia y gas natural además de incorporar un sistema de ventilación eficiente. «El edificio se va a calentar o enfriar según las distintas épocas del año y, además, contará con una ventilación interna eficiente», aplaude Herce.

Cuando salga a licitación, el pliego contemplará para la adjudicación 70 puntos para la mejor oferta económica, 15 por la reducción del plazo de ejecución y otros 15 para la ampliación del de garantía.

