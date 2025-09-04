LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Ayuntamiento reitera la petición a todos los vecinos para que hagan un buen uso de los contenedores. E. P.

Arnedo

Las cámaras frenan el mal depósito de los residuos en los contenedores

El Ayuntamiento de Arnedo impone quince sanciones en las últimas semanas y llama a realizar un buen uso de cada recipiente y residuo

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:48

Te acercas al contenedor marrón para la orgánico y ves una silla. Quizá otro día un colchón apoyado en el azul para papeles y ... cartones. O cualquier residuo imaginable, incluso los adecuados para cada recipiente, fuera de ellos, inundando las aceras. Son estampas demasiado habituales en las zonas de contenedores de la ciudad del calzado ante las que, para ponerles fin, el Ayuntamiento de Arnedo llama una vez más a participar e involucrarse a los vecinos. Y advierte de que ha comenzado a imponer sanciones que van de 60 a 300 euros las leves, de 300 a 1.000 las graves y de 1.000 a 10.000 las muy graves.

