Las cámaras frenan el mal depósito de los residuos en los contenedores

Te acercas al contenedor marrón para la orgánico y ves una silla. Quizá otro día un colchón apoyado en el azul para papeles y ... cartones. O cualquier residuo imaginable, incluso los adecuados para cada recipiente, fuera de ellos, inundando las aceras. Son estampas demasiado habituales en las zonas de contenedores de la ciudad del calzado ante las que, para ponerles fin, el Ayuntamiento de Arnedo llama una vez más a participar e involucrarse a los vecinos. Y advierte de que ha comenzado a imponer sanciones que van de 60 a 300 euros las leves, de 300 a 1.000 las graves y de 1.000 a 10.000 las muy graves.

«Vemos mucha basura en el suelo, que la mayoría debe ir al punto limpio, un servicio gratuito que te lo recoge en casa si lo notificas», lamenta el concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente, José María Ezquerro.

Como forma de combatir los malos hábitos, que se multiplican en verano en los contenedores próximos a los caminos a las huertas de ocio, el Ayuntamiento tiene instaladas cámaras en el puente de los Presos y en Francos. «Desde que hemos sancionado, está limpio, cuando antes era una vergüenza –expone Ezquerro–. Si hay cámaras, se identifica a quien lo hace mal y se multa tras la investigación policial. Pero es cosa de todos, porque entre todos podemos tener una ciudad más limpia».

El grupo de gobierno lamenta el daño de los orines de perros en los parques e insiste en cumplir la ordenanza

Otras sanciones que han llegado es de 180 euros por orinar una persona en la calle y una media de 105 por depositar mal las basuras. En los últimos meses han caído una quincena.

Las sanciones también llegan a otra de las quejas más habituales, a los propietarios de perros que realizan sus micciones en jardines, farolas y mobiliario urbano, a pesar de las numerosas indicaciones puestas por el Ayuntamiento en los últimos meses. «No estamos contra los animales, pero los dueños tienen que respetar la ordenanza, que prohíbe la entrada de animales en parques, jardines y lugares de juego... Los parques infantiles son para los niños», llama Ezquerro indicando que ya han contado 25 círculos de césped quemado por los orines de los animales solo en el parque de La Estación. Ante esto, van a insistir en los carteles informativos y sanciones.