El Ayuntamiento de Arnedo pide a la Comunidad que instale aire acondicionado en la residencia

Los usuarios de la residencia de mayores Ciudad de Arnedo y del centro de día han superado las dos olas de calor sufridas ya ... este verano, la de mediados de junio y la última interminable de hace unos días, sin aire acondicionado. Una situación que llevan viviendo tanto en las habitaciones como en las zonas comunes como salones o comedor desde siempre pero que lleva a preocupación a sus familias ante el aumento de temperaturas y de olas de calor consecuencia del cambio climático.

Esas quejas de familiares de los usuarios han llegado al Ayuntamiento arnedano, que ha trasladado la situación a la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores del Gobierno de La Rioja, competente en la gestión de ambos espacios. En concreto, el Consistorio de la ciudad del calzado ha solicitado al Gobierno de La Rioja que incorpore en los Presupuestos Regionales para 2026 la adquisición e instalación de equipos de climatización para la residencia de mayores y para el espacio del centro de día –que se destinará a su uso una vez entre en funcionamiento el nuevo edificio–.

«Con las altas temperaturas que estamos sufriendo en estos veranos, estas no son las condiciones adecuadas para tener ahí a personas vulnerables como son nuestros mayores –reflexiona la alcaldesa de la ciudad, Rosa Herce–. La dirección del centro me informó puntualmente de esta carencia de la que me hicieron partícipe en los últimos días familiares de los usuarios, una carencia que lleva varios años trasladándose al Gobierno de La Rioja, cuyos responsables han estado estudiando cómo están las instalaciones y cómo puede solucionarse».

«No puede ser que tengamos locales socio sanitarios, con los más vulnerables de la ciudad, sin aire acondicionado»

En este punto, la regidora llama a las administraciones a dar ejemplo ante las altas temperaturas. «No sólo tenemos que lanzar campañas publicitarias sobre que nos tenemos que cuidar ante los calores, o que organismos públicos y privadas debemos crear zonas con sombra y agua... No puede ser que las instituciones públicas tengamos locales socio sanitarios, con los más vulnerables de la ciudad, sin aire acondicionados».