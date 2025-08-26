LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Familias y Ayuntamiento reclaman al Gobierno de La Rioja la instalación en el edificio de sistemas de refrigeración. E. P.
Arnedo

El Ayuntamiento de Arnedo pide a la Comunidad que instale aire acondicionado en la residencia

El Consistorio solicita por escrito a la Dirección de Mayores que contemple en el Presupuesto 2026 una partida para esta adquisición

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 26 de agosto 2025, 08:26

Los usuarios de la residencia de mayores Ciudad de Arnedo y del centro de día han superado las dos olas de calor sufridas ya ... este verano, la de mediados de junio y la última interminable de hace unos días, sin aire acondicionado. Una situación que llevan viviendo tanto en las habitaciones como en las zonas comunes como salones o comedor desde siempre pero que lleva a preocupación a sus familias ante el aumento de temperaturas y de olas de calor consecuencia del cambio climático.

