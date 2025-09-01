El Ayuntamiento de Arnedo exige plazas para la escuela infantil

La escuela infantil Nuestra Señora de Vico de Arnedo comienza hoy, lunes, un nuevo curso. Abre sus puertas al 2025-2026 con la preocupación del ... Ayuntamiento, vistos los antecedentes en años anteriores, de que puedan quedar niños y familias sin plazas en sus aulas. Por ello, la alcaldesa, Rosa Herce, ha reclamado al Gobierno de La Rioja datos sobre si van a quedar menores sin servicio y que ponga soluciones para evitar que se repita la solución.

Vistas las vacantes y quejas del pasado curso, la alcaldesa remitió un correo electrónico a la Dirección General de Gestión Educativa el 14 de julio proponiendo buscar y abrir aulas en los colegios públicos Antonio Delgado Calvete y La Estación para niños de 2 y 3 años. Lo planteaba partiendo del ejemplo dado hace dos ejercicios en Quel para solventar la falta de plazas para pequeños solicitantes. «La respuesta que nos llegó fue que el equipo de Gestión Educativa estaba trabajando e informaría sobre la situación», describe Herce.

Pasadas las semanas, el pasado 25 de agosto la regidora arnedana remitió otro correo electrónico pidiendo un informe sobre si quedaban familias sin plaza y qué solución se les iba a dar. Dos días después, la respuesta llegó por escrito señalando que la Consejería de Educación no consideraba abrir aulas en los colegios públicos como el Ayuntamiento había planteado y que estudia «modificar la composición de las unidades de la escuela infantil para minimizar el problema».

El grupo de gobierno plantea a la Consejería utilizar aulas en los colegios públicos para niños de 2 a 3 años

Estas explicaciones no han satisfecho a la alcaldesa arnedana. «Minimizar no es solucionar el problema», afirma Herce, que respondió con otro correo electrónico pidiendo saber cómo se reestructurará el servicio y reiteró la petición de conocer si quedan familias sin aula. «Queremos mejorar el servicio, mejorar los ratios y que no se queden niños fuera, cumpliendo el compromiso que lanzó José Ignacio Ceniceros de implantar la gratuidad de 0 a 3 años», asevera la alcaldesa.

Respecto a otra reclamación reciente al Gobierno de La Rioja, en concreto a Servicios Sociales, Herce trasladó a la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, la falta de aire acondicionado en la residencia de mayores y el centro de día. Técnicos de la Comunidad Autónoma ya han estado en el edificio haciendo el oportuno estudio. «Se comprometió a instalar lo antes posible y vamos a estar pendientes, pues no podemos llegar al próximo verano sin aire», manifestó la edil.