El Ayuntamiento de Arnedo convoca el concurso de méritos para trabajador social
Martes, 2 de septiembre 2025, 09:49
Tras la aprobación del expediente por la Junta de Gobierno local, el Ayuntamiento de Arnedo publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) ... del pasado 26 de agosto las bases y la convocatoria para la provisión del puesto vacante de trabajador social responsable del servicio, un procedimiento que va a desarrollar por el procedimiento de concurso general de méritos.
Conforme a la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento, la convocatoria llama a los funcionarios de carrera del Ayuntamiento que reúnan los requisitos que plantea el expediente a que presenten la instancia para ello dentro de los quince días que se abren al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo es contar con una persona que esté al frente del Centro Municipal de Servicios Sociales.
