La alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce. Ernesto Pascual
Arnedo

Alcaldesa y PR+ reprochan al Partido Popular que no trabajan desde la oposición

Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:48

En el pleno celebrado por la Corporación de Arnedo este jueves, el portavoz del grupo popular, Jesús Rubio, no lanzó ningún ruego ni pregunta al gobierno municipal. Únicamente, deseó felices fiestas a todos los arnedanos. Pero ese no «aprovechar» la oportunidad de fiscalizar al gobierno, que se da cada dos meses en las sesiones ordinarias, ha merecido la crítica por los partidos que conforman el pacto de estabilidad en el Ayuntamiento, por la alcaldesa Rosa Herce y por la regionalista Rita Beltrán en el mismo pleno.

Ambas han coincidido en dos reproches: le han pedido que trabaje por la ciudad y que reclame al Gobierno de La Rioja, de su signo político, la ampliación de la Escuela Infantil, del centro de participación activa de mayores, reducir las listas de espera en el centro de salud, la climatización en la residencia de mayores, la apertura del centro de día... «Mandan notas de prensa o realizan publicaciones engañosas en redes sociales en lugar de debatir en el pleno. Jesús Rubio está más cómodo donde nadie le puede rebatir», reprochó Herce. «Son todo necesidades de la ciudad que dependen del Gobierno de La Rioja», le interpeló Beltrán.

Ante esto, Rubio defiende su trabajo de propuestas presentadas en las comisiones informativas. «Si no les gusta nuestra forma de hacer política, nos dice que estamos en el camino correcto», dijo ante este periódico.

