Conciertos, encierros y misa y procesión forman el programa de las fiestas del Burgo de Alfaro

Casi sin tiempo para haber echado de menos las patronales, despedidas el 20 de agosto, los alfareños tienen en agenda las fiestas que dedicarán ... a su patrona, la Virgen del Burgo, del 5 al 8 de septiembre. Conciertos en la plaza del Trinquete, sueltas de reses bravas por las calles del barrio de la patrona, degustaciones, actividades infantiles y juveniles, deporte y la ofrenda floral, misa y procesión por la Virgen del Burgo en su día conforman el programa de actos diseñado por el área de Festejos del Ayuntamiento de Alfaro.

Justo antes de que todos regresen a la normalidad, en especial por la vuelta a clase de niños y jóvenes, el fin de semana festivo comenzará con un clásico en la noche del viernes 5 de septiembre, el Vaya Nochecita, la velada de juegos, pruebas y desafíos preparados para niños y adolescentes desde los 10 años desde las 21.00 horas en la plaza Esperanza por las asociaciones juveniles y deportivas de la ciudad.

A unos metros, en la plaza Trinquete, actuará desde las 22.00 horas el grupo Gran Reserva, con temas para todas las edades de las décadas de los 70, 80 y 90.

La tradicional Aurora abrirá a las 05.00 de la mañana el día grande, que tendrá procesión y misa por la patrona a las 19.30

Continuará el deporte en la mañana del sábado con el II Torneo Solidario de Baloncesto 3x3 Chevi a partir de las 09.30 de la mañana en la plaza de España. En esa fecha estrenará temporada la ludoteca municipal desde las 17.00 horas en la plaza Esperanza, una tarde que vivirá el primer encierro de reses bravas de 18.00 a 19.30 horas. A continuación, la peña del Real Madrid llenará su sede de ambiente con el pinchadiscos Numak. La música seguirá sonando con una fiesta pinchadiscos ochentera en la plaza Trinquete desde las 22.00 a las 02.00 de la noche.

La jornada dominical tendrá dos sueltas de reses bravas, uno a las 11.30 y otro a las 19.00, a cuya culminación sobre las 20.30 habrá uno de bueyes mansos. Ya en la noche, el escenario del Trinquete acogerá desde las 22.00 horas un concierto tributo a Rocío Jurado y a Rocío Durcal cargo de María Sancho.

Las sueltas de reses bravas serán en la tarde del sábado, mañana y tarde del domingo y mediodía del lunes

El día grande será el lunes 8 de septiembre, que despertará a las 05.00 de la mañana con la Aurora por la patrona, que abrirá su templo con misa a las 10.00 para recibir ofrenda de flores durante toda la jornada. De nuevo, habrá suelta de reses bravas a mediodía, a las 11.30 de la mañana, con otra de bueyes mansos a las 13.15 emulando la trashumancia. El mago Tután protagonizará una actuación para las familias a las 18.30, antes de la procesión a las 19.30 y misa por la patrona del Burgo a San Miguel. Los Amigos de la Jota cerrarán el programa con una actuación a las 21.30 en el Trinquete.