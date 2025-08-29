LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los alfareños celebrarán a su patrona, la Virgen del Burgo, del viernes 5 al lunes 8 de septiembre. E. P.
Alfaro

Conciertos, encierros y misa y procesión forman el programa de las fiestas del Burgo de Alfaro

Las terceras celebraciones del año en la ciudad reparten sus actos del viernes 5 al lunes 8 de septiembre en el barrio de la patrona

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 29 de agosto 2025, 08:13

Casi sin tiempo para haber echado de menos las patronales, despedidas el 20 de agosto, los alfareños tienen en agenda las fiestas que dedicarán ... a su patrona, la Virgen del Burgo, del 5 al 8 de septiembre. Conciertos en la plaza del Trinquete, sueltas de reses bravas por las calles del barrio de la patrona, degustaciones, actividades infantiles y juveniles, deporte y la ofrenda floral, misa y procesión por la Virgen del Burgo en su día conforman el programa de actos diseñado por el área de Festejos del Ayuntamiento de Alfaro.

