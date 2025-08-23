Ábalos ofrecerá mañana un pincho solidario y un concierto del coro

Laura Lezana Sábado, 23 de agosto 2025, 09:58 Comenta Compartir

Ábalos celebrará este fin de semana algunas actividades que llevarán la gastronomía, la solidaridad y la música a las calles del municipio. Mañana arrancará la jornada a las 13.00 horas con un pincho solidario que se realizará en la plaza del Ayuntamiento y que está organizado, como cada año, por la Asociación Mujeres de Ábalos.

Todo el dinero recaudado irá destinado a favor de Alcer Rioja, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón. Para continuar, a las 14.00 horas y también en la plaza del Ayuntamiento, el coro de Ábalos ofrecerá un concierto en el que también celebrarán su 40 aniversario.

Se suma así a otra actividad que se celebró ayer en la iglesia de San Esteban con el concierto dúo de oboe y piano de Filarmonía organizado por el Consistorio de la localidad con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.

Temas

Ábalos