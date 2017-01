«Me haría mucha ilusión que me dieran el Princesa de Asturias»

A Margarita le tocó batallar hasta cuando le llegó la jubilación y es que la científica se resistió a colgar la bata: «Afortunadamente, desde mi jubilación formal soy profesora 'ad honorem' y me dejan seguir trabajando. A mí me lo han concedido y estoy encantada y agradecida». Margarita juega a adivinar el futuro de la investigación: «El reto del futuro son las neurociencias. Tratar de entender las claves del cerebro, cómo se produce un sentimiento, una palabra ...» Y ¿para cuándo el Princesa de Asturias de las Ciencias? «Me haría mucha ilusión ese premio porque soy asturiana» ¿El nobel? «Eso sería un milagro y yo no creo en milagros. Lo más que he conseguido ha sido ser miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un gran honor y ha sido difícil de obtener; es lo máximo a lo que puedo aspirar».