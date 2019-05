'La Rioja, conquistadora', en la Guerra Civil de Twitter Momento en el que La Rioja conquistó Navarra. / @guerracivilbot La región se ha hecho con los territorios de Álava, Soria y Navarra en una cuenta automática que está causando furor en las redes sociales IÑAKI GARCÍA Logroño Viernes, 31 mayo 2019, 18:46

El territorio riojano se expande. Ya no es como lo conocíamos. Ahora los habitantes de Navarra, Álava y Soria también son riojanos. Los hemos conquistado. No se asusten. No estamos en guerra, al menos, en la realidad conocida. Sí que hay una guerra civil en Twitter y en ella La Rioja se está destapando como una depredadora de territorios.

Esta guerra ficticia está causando furor en las redes sociales. Todo se genera en la cuenta @guerracivilbot, donde cada poco tiempo se informa de las conquistas. Se trata de una cuenta automática (bot) que comenzó a funcionar el pasado 30 de mayo y que cuenta ya con 123.000 seguidores.

El comienzo de dicha guerra ficticia se dató en enero del 2020. Cada semana, una provincia conquista a otra y la primera en hacerlo fue Madrid a Toledo, pero los dos siguientes movimientos fueron riojanos. Primero se hizo con Álava y después con Soria. Entonces, los riojanos se tomaron un respiro y no volvieron actuar hasta la tercera semana de marzo, cuando abordaron con éxito el territorio navarro. Ahora la guerra ya está en julio y La Rioja es una de las provincias más grandes del panorama nacional.

Segunda semana de enero, año 2020, La Rioja ha conquistado la provincia de Álava.

Álava ha sido dearrotada.

50 provincias restantes. pic.twitter.com/rJpe6vrLmZ — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 30 de mayo de 2019

Tercera semana de enero, año 2020, La Rioja ha conquistado la provincia de Soria.

Soria ha sido dearrotada.

49 provincias restantes. pic.twitter.com/whXvf3Xo7o — GuerraCivilBot 2020 (@guerracivilbot) 30 de mayo de 2019

Esta acción viral es la continuación de otra a nivel global. Un programador italiano lanzó en abril una cuenta automática (@worldwarbot) en el que se recreaba una Guerra Mundial y en ella España tampoco está saliendo mal parada. Se ha hecho con buena parte de África, así con numerosos países europeos. La expansión española es un hecho.

Mientras, en las fronteras del país, habrá que ver cómo va evolucionando la guerra y si La Rioja es capaz de derrotar a algún territorio más para hacer honor a su título de 'La Rioja, conquistadora'.