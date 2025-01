La soledad de Jenni Hermoso, sin sindicato y sin selección

Ya en el vuelo charter de Iberia, Luis Rubiales y su séquito elaboraban las líneas para apaciguar las reacciones por el beso no consentido que le dio a Jenni Hermoso cuando le tocaba dar la felicitación oficial en medio del estadio. En ese momento había ... un revuelo social, pero no judicial. El plan para que Hermoso apoyara al mandamás del fútbol español continuó en los despachos, cuando tres días después, sucedió una reunión con los más fieles a Rubiales. Entre ellos los acusados Albert Luque y Rubén Rivera, ambos directivos de la Federación Española de Fútbol (FEF), y testigos como Luis de la Fuente, actual seleccionador masculino, según una fuente relacionada con la acusación del juicio que empieza este lunes.

Las nueve personas reunidas durante seis horas convinieron en que Rubiales se enfrentaría a una investigación guiada por el protocolo de Integridad, contra los amaños y las apuestas, y no por el que rige los casos de agresión sexual, e incluso se dictó lo que tenían que decir los que testificarían en el expediente, según esta fuente.

Mientras tanto Hermoso empezó a sentir la soledad que le deseó Luque en uno de sus mensajes de Whatsapp. El abandono más importante fue el de su sindicato, Futpro, después de tres reuniones y un comunicado no consensuado con la víctima. La deja tirada, opina una fuente. Hermoso ya no pertenece a esa organización. El representante de la FIFA, Javier López Vallejo, un psicólogo recomendado por la FEF, no habló con ella, y cerró el capítulo sin escucharla, refiere la fuente. Sobre el papel, las jugadoras de la selección no tienen contrato con la FEF y por tanto no tienen relación laboral. Están huérfanas. En cambio, los acusados gozaron del respaldo federativo, que les pagó la fianza.

Sometida a una coacción implacable, personales y por mensajería, a ella y a sus allegados, la presión prosiguió, entremezclada con represalias. Ya fuera el técnico Jorge Vilda, ahora también en el banquillo de acusados, la nueva seleccionadora, Montse Tomé, no la convocó tras la denuncia. En otras rectificó.

El apoyo, en México

Los días que pasaron entre la celebración del campeonato y la citación de la Fiscalía para que declarara, Hermoso buscó apoyos. Los encontró en México, donde juega en la liga profesional con el equipo Tigres, que le propuso un abogado relacionado con un despacho español, que ella paga, según esa fuente vinculada a la acusación. El Consejo Superior de Deportes no actuó. Rubiales no ha sido sancionado en España, lo sanciona la FIFA, recuerda la fuente, y fue absuelto por la FEF.

A través de su agente, Hermoso intentó que la Federación frenara los asaltos de Luque y Rivera. No lo logró. Al parecer adujeron que se trataba de un tema personal. Los medios de comunicación, en un primer momento, compraron la versión de Rubiales, que se prodigó ante los micrófonos. Ella, en cambio, evitó el careo mediático. El aislamiento se hacía sentir.

Jenni Hermoso tiene apoyo y estigma social a partes iguales. Desde la acusación particular esperan que se intente desacreditarla en la vista

En septiembre pasado, en esa búsqueda del respaldo faltante, su círculo acudió a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que se sumó a la causa como acusación popular. Vive una soledad absoluta, dice la fuente. Jenni Hermoso tiene apoyo y estigma social a partes iguales. Desde el lunes, desde la acusación particular esperan que se intente desacreditarla. Pero de su parte tendrá a jugadoras como Alexia Putellas, Irene Paredes, Misa Rodríguez y Laia Codina, que serán testigos.

La coacción, en este juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, tiene tanto peso como la agresión sexual. Año y medio de pena de prisión por cada delito. Habrá también un tribunal paralelo, con la asistencia de 200 medios, del Chiringuito de Jugones a Netflix. No obstante, cuando va a comenzar el proceso judicial, el castigo institucional a la jugadora no cesa. En la última convocatoria de Tomé, el nombre de Jenni Hermoso no aparece.