Seguros médicos para personas diabéticas

Algunas compañías aseguradoras adaptan las condiciones de sus pólizas a clientes con esta condición de salud Jueves, 13 diciembre 2018, 11:44

Existen estudios médicos que apuntan que la población española que sufre diabetes se sitúa alrededor del 6,5% y el 10%. Frente a otras exigencias y particularidades de los clientes de seguros médicos, este colectivo no encuentra demasiados alternativas de pólizas de salud que se adapten a este tipo de necesidades. Aunque existen muchos asegurados que sufren esta patología, no todas las pólizas tienen adaptadas sus coberturas para esta situación particular. Algunas de estas ofertas en seguros especializados se pueden encontrar en cualquier comparador de seguros de salud.

El incremento del número de diabéticos ha provocado que muchas compañías aseguradoras se planteen adaptar la cobertura de sus seguros médicos. Atendiendo a la población mundial, existen 150 millones de personas con diabetes, patología relacionada en algunos casos con el sedentarismo y la obesidad. Aunque no todas las compañías cuentan con seguros adaptados a este tipo de cliente, algunas de ellas ofrecen un servicio de detección y prevención de diabetes. Los planes de vida saludable buscan realizar pruebas de glucemia basal y recomendar hábitos de alimentación saludables.

La Federación Española de Diabetes (FEDE), en su trabajo constante para favorecer los intereses y derechos del colectivo de personas con diabetes, han visibilizado las necesidades de los diabéticos que tienen contratado un seguro médico. De hecho, varias compañías han colaborado con esta federación para ofrecer servicios específicos como atención en Endocrinología, Cirugía vascular periférica o análisis clínicos relacionados con esta patología.

Todas estas prestaciones se han diseñado a raíz de las peticiones marcadas por los asociados a FEDE. Este seguro, diseñado para diabéticos, está abierto a todos los interesados en este tipo de servicios médicos aunque no sufran esta patología. Además, este tipo de pólizas incluye el asesoramiento profesional por parte de especialistas en Nutrición y Dietética para confeccionar y supervisar la dieta más adecuada para los afectados por la diabetes.

Ya que la patología se encuentra estrechamente relacionada con la obesidad y el sedentarismo, se recomienda fervientemente seguir una serie de hábitos saludables, como la práctica regular de actividad deportiva o el cuidado de una dieta sana.