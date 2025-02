Mónica García no cree que los médicos estén mal pagados: «Cobran lo mismo que un ministro de media»

Ep Viernes, 28 de febrero 2025, 11:17 | Actualizado 11:37h. Comenta Compartir

La ministra de Sanidad, Mónica García, no considera que los médicos en España estén mal pagados, ya que «un médico cobra lo mismo que un ministro de media y estamos en el percentil 99 de los profesionales que mejor estamos pagados de este país».

Lo ha dicho en una entrevista de este viernes en La2 y Ràdio 4 al preguntársele sobre la postura de una parte del colectivo en relación a la huelga estatal a causa del Estatuto Marco de Sanidad: «De los 5 sindicatos que hay representados en la mesa, es solo uno el que ha manifestado su disconformidad con este estatuto, que insisto, está en diálogo, está en proceso», ha dicho.

Ha insistido en que no se plantean hacer un único estatuto para los médicos, y en referencia a las críticas por la exclusividad de altos cargos, ha reiterado que los cargos directivos y los que tengan algún tipo de responsabilidad deberían tener una «dedicación exclusiva a la pública»; sobre la obligación a los médicos residentes de estar 5 años en la sanidad pública, ha abierto la puerta a negociar dicha exclusividad.

Ley antitabaco y menores y alcohol

Preguntada sobre si cree que se debe prohibir el tabaco en terrazas y playas, ha expresado que los espacios libres de humo se tienen que «ir ampliando» y ha apuntado que espera que se pueda llevar este año la ley a votación en el Congreso.

«Se está empezando a ver un movimiento social o una reflexión social en la cual no hay alcohol moderado, se dice que no es bueno de ninguna manera, pero bueno, lo que sí que es verdad es que se está introduciendo el alcohol también como un elemento que ya no es normalizable, que ya no es banalizable», ha dicho sobre la relación de las nuevas generaciones con el alcohol.

Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso

Preguntada por las palabras de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete e la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó a la ministra de inoperante, García le ha deseado suerte en su juicio por enviar a los medios el correo del fiscal que investiga al novio de la presidenta Ayuso.

«Un señor que ha insultado manifiestamente a las víctimas de los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores, es un señor que ha filtrado, que ha dicho bulos, mentiras», ha dicho.

Ha añadido que dichas filtraciones intentan «esconder» lo que realmente pasa en la Comunidad de Madrid, que es que Ayuso vive en un ático pagado por un, a su juicio, fraude fiscal.

