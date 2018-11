Las emociones y el cáncer de mama Manos violetas durante una celebración del Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. :: efe Es importante que el paciente y la familia reciban información sobre la enfermedad y sus consecuencias | Tras el diagnóstico es normal estar en estado de shock. A posteriori se suele presentar negación, culpa, resentimiento y miedo NATALIA MARTÍN DE LA HUERGA Jueves, 8 noviembre 2018, 16:53

El proceso del cáncer pasa por un gran abanico de emociones, y éstas juegan un papel casi tan importante como la propia medicina. Esas emociones pasan de la negación de la enfermedad a la comprensión y aceptación del problema. Pero ¿cómo una persona puede adaptarse al cáncer? ¿Cómo impacta la enfermedad en la imagen corporal? ¿y en el ámbito familiar? ¿Cómo se pueden gestionar esas emociones?

Tics 1-No tapar las emocionesEs normal sentir miedo, incertidumbre o rabia. Hay un acontecimiento (el cáncer) que ha cambiado tu vida, permítete estar mal pero no te enganches a ellas. 2-Infórmate por profesionalesCuidado con internet, puede producir el efecto contrario que queremos, es decir, en lugar de tranquilizarte generar más estrés y ansiedad. 3-Dedícate tiempo a tiHaz actividades que te resulten agradables y enriquecedoras. 4-Disfruta del presenteNo busques en ideas de futuro cómo estarás porque no lo sabemos, no podemos predecir qué sucederá. El presente es tu día a día, valóralo. 5-Actúa con naturalidad ante la enfermedadNo te recomiendo que intentes ocultarla, déjate apoyar y ábrete a los demás.

Es muy importante que el paciente y su familia reciban toda la información necesaria respecto a la enfermedad y sus consecuencias físicas y psicológicas para manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y la falta de autoestima, muy presente en esta patología.

Al principio, tras el diagnóstico es normal estar en estado de shock, sin saber qué pensar ni cómo actuar. A posteriori se suele presentar negación, culpa, resentimiento y miedo.

Durante el tratamiento habitualmente el paciente presenta sentimientos de ansiedad y culpa.

Tras superar la enfermedad suelen aparecer sentimientos de miedo a que vuelva a presentarse la enfermedad, enfado y culpa por la experiencia vivida y depresión. Hay pensamientos sobre el futuro, dudas e incertidumbres, como sobre el tipo de vida que se tendrá y su calidad.

Por ello es importante que el paciente gestione desde el primer momento las emociones y si necesita ayuda, la demande. La enfermedad y su transcurso cambiará muchos aspectos no sólo físicos como hemos comentado, sino psicológicos: su forma de pensar, de sentirse, etc. Es un momento para gestionar y afrontar la vida desde otra perspectiva.

Una actitud positiva y de aceptación ante el proceso fortalece a la persona que padece la enfermedad de forma significativa.

Para finalizar, las emociones activan cuerpo y mente, lo que necesitamos es reconocerlas, aprender a escucharlas para saber qué es lo que nos están pidiendo y ponernos en acción para liberarlas sanamente. Éstas no son buenas ni malas sino que son mecanismos de supervivencia, que pueden llevarnos a la trascendencia, al dar, al servir o bien pueden ser feroces enemigas y llegar a destruirnos.

Como dijo el psiquiatra y fundador de la logoterapia, Viktor Frankl: «Las circunstancias no me determinan, soy yo quien determino si me someto a ellas o las desafío».