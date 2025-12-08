Largas colas para ver a la Macarena restaurada tras la pifia de las pestañas La talla ha regresado a su templo sevillano con su expresión de siempre después de una intervención que ha durado 4 meses. «Ha recuperado su mirada», dicen aliviados los devotos de la Virgen

Hasta tres horas de cola están aguardando los fieles para orar de nuevo ante la Virgen de la Macarena, que este lunes, a las seis de la mañana, ha regresado al culto en su templo de Sevilla tras la restauración a la que ha sido sometida desde el pasado mes de agosto tras una fallida intervención anterior encargada por la propia Hermandad.

Fue a mediados del pasado junio cuando la venerada imagen de la Macarena, uno de los iconos devocionales de la capital hispalense, fue objeto de una pequeña restauración que la mantuvo cuatro días retirada de su camarín. Cuando volvió, saltaron todas las alarmas: su rostro no era el mismo, se había cambiado la forma de sus pestañas y desfigurado su mirada, lo que desató las críticas de hermanos y devotos.

El revuelo fue tan mayúsculo, que la hermandad urgió al profesor Francisco Arquillo, autor de la polémica restauración, a una nueva intervención, con un resultado que siguió dejando completamente insatisfechos a los macarenos. Días después, centenares de fieles se concentraban a las puertas de la sede de la hermandad exigiendo la dimisión de la junta directiva y una restauración completa de la imagen.

La Virgen fue retirada el pasado 12 de agosto y ha permanecido casi cuatro meses lejos de los ojos de sus devotos, y en manos de expertos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y otros especialistas, entre ellos catedráticos de Historia del Arte, un escultor-imaginero, dos conservadoras-restauradoras, un químico y un fotógrafo.

La Virgen ha recuperado su mirada tras la última intervención.

La restauración, liderada ahora por el especialista en conservación y restauración de obras de arte, Pedro Manzano, ha incluido varias actuaciones, desde las pestañas del rostro hasta una prueba de carbono 14 para determinar la antigüedad exacta de la imagen (siglo XVII), además de un tratamiento intensivo para eliminar los insectos xilófagos que habían atacado la madera.

Tras el trabajo, la Macarena ha «recuperado la mirada», y el regreso a su templo del barrio sevillano ha movilizado a miles de fieles, que, expectantes, guardan largas colas desde esta pasada medianoche para venerar a su Virgen. «¡Ha vuelto!», repetían satisfechos y visiblemente emocionados quienes salían del templo tras comprobar con alivio que la talla ha recuperado su expresión, poniendo fin a lo que califican como «una pesadilla». Muchos lo hacían con lágrimas en los ojos, otros se arrodillaban ante la dolorosa y lanzaban vivas ante la figura. "Está como nunca" o "es algo impresionante" eran las frases que más se repetían a las puertas de la basílica. Muchos devotos llevaron ramos de flores y sus rostros de alegría lo decían todo: "Ha recuperado todo su esplendor".

Se espera que las colas vayan a más este lunes festivo, día de la Inmaculada Concepción. La imagen podrá ser venerada durante tres jornadas, desde este lunes entre las 6.00 y las 23.00 horas hasta el miércoles 10. Y con el horizonte del 18 de diciembre, onomástica de la Esperanza Macarena, y sobre todo, sin que ya peligre su tradicional procesión el próximo 3 de abril, en la 'madrugá' de la Semana Santa sevillana.