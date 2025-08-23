Envejecer con sentido: más de 3.900 mayores participan en talleres saludables

La Rioja Sábado, 23 de agosto 2025, 08:35 Compartir

Según las tendencias demográficas, se estima que, para 2031, el 25% de la población tendrá más de 65 años. Por ello, tras el aumento de la esperanza de vida, uno de los retos actuales es mejorar la longevidad saludable. El programa de Personas Mayores de la Fundación 'la Caixa', que cuenta con más de un siglo de trayectoria, da respuesta a las necesidades de este grupo poblacional en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo.

El objetivo de las formaciones es promover la participación activa de los mayores, poner en valor su rol en la sociedad y contribuir a su empoderamiento para que puedan llevar a cabo un proyecto personal propio con el que disfruten de una vida con propósito y sentido. Los talleres y actividades se desarrollan en cinco líneas de acción con las que se pretende abordar de forma holística sus necesidades, intereses e inquietudes, con el principal objetivo de favorecer su bienestar físico y emocional.

 Entre ellas se encuentran los talleres para impulsar la salud física, el bienestar y la prevención de la fragilidad. Estos están pensados para estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva a fin de que los mayores estén activos y tengan hábitos de vida saludables, así como para contribuir a mejorar su calidad de vida. Algunos ejemplos son 'En forma', 'Bienestar en el vestir' o 'Alimenta tu bienestar'.

También se llevan a cabo actividades para incentivar la capacidad de crecimiento de las personas mayores, la reflexión y el empoderamiento para llevar la vida que quieran conforme a sus valores. Entre ellas, 'Vivir bien', sentirse mejor' o 'Buen trato'.Además, hay talleres para que puedan desenvolverse en este nuevo escenario digital, como son 'Comunícate en la red' o 'Haz trámites por internet'.

También se desarrollan acciones solidarias en las que las personas mayores se pueden implicar transmitiendo y compartiendo su experiencia o ayudando a la integración social de los colectivos más vulnerables. Por último, hay talleres e iniciativas orientados a fomentar la imaginación, así como a favorecer la búsqueda de la sensibilidad y la toma de conciencia de habilidades personales para dotar de sentido la realidad de la persona. Entre ellos se encuentran 'Escritura poética', 'Escritura creativa'.

Desde el desarrollo personal hasta la mejora de la salud física o las competencias digitales, la Fundación 'la Caixa' ha impulsado este curso más de 270 actividades en los 12 centros que tienen convenio con las administraciones de La Rioja. En ellas han participado más de 3.900 mayores. También han lanzado actividades 'on line', a las que se han sumado más de 10.000 personas en España.