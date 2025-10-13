Mil personas evacuadas de sus casas esta noche en el sur de Tarragona por la dana

El sur de Cataluña se prepara para un nuevo episodio de lluvias torrenciales, como el que se produjo en la tarde y noche de este ... domingo. En torno a mil personas de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, en Tarragona, han tenido que pasar la noche en diferentes pabellones de deportes como el de Amposta. Las clases han sido suspendidas en cuatro comarcas catalanas, las más cercanas al río Ebro, todas ellas en la provincia de Tarragona: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado este lunes a la máxima prudencia porque la fase de emergencia no se ha acabado. En torno al mediodía, se prevén nuevos aguaceros, como los de ayer, que convirtieron algunos de los pueblos del sur de Cataluña en auténticos ríos. La lluvia obligó a cortar ayer durante algunas horas la AP-7, a la altura de Ulldecona, en dirección al sur.

Esta pasada madrugada, ha podido reabrirse esta vía de comunicación. Siguen cerradas, eso sí, la N 340 entre Amposta y Alcanar y algunas vías comarcales del sur de Tarragona.

Calles embarradas en Tarragona este lunes, 13 de octubre Reuters Limpieza de locales y casas en Tarragona tras un domingo lleno de lluvias Reuters Actuación de los Bomberos en las comarcas sur de Tarragona Efe Los Bomberos analizan los daños causados por las lluvias torrenciales Efe 1 /

En una atención a los medios desde Tortosa, Illa ha destacado que a pesar de la virulencia de la Dana por la borrasca Alice, no hay que lamentar ninguna víctima mortal ni ningún desaparecido. Los servicios de emergencia de la Generalitat han informado que han atendido a 18 personas por el temporal, una de ellas en estado grave.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en Prelitoral sur y Litoral sur de Tarragona.



➡️90 mm en una hora y 180 mm en 12 horas en el entorno del delta del Ebro. En vigor hasta las 23:59.



➡️ Se registran inundaciones en algunos puntos. Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/b2ehZcJ7fp — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

A través de Es-Alert, Protecció Civil también recomienda a la ciudadanía evitar los desplazmientos, no acercarse a ríos, rieras y barrancos y seguir las indicaciones de las autoridades, según informó ayer a través de un mensaje en 'X'. También pide que la ciudadanía llame al número de emergencias 112 en caso de «urgencia».

Además, en sus medios sociales, Renfe informó ayer que se suspendían las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del corredor mediterráneo hasta nuevo aviso. Los Bombers de la Generalitat recibieron 30 avisos entre las 17.30 y las 18.30 horas de este domingo por incidencias provocadas por los aguaceros. La cifra ascendió hasta las casi 2.000 hasta las 5.00 horas de esta madrugada. Además, se ha interrumpido la circulación de la línea R16 de Rodalies de Catalunya y hay un tren parado en Ulldecona por inundación en la vía. Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat, el plan de emergencias en transporte de viajeros por ferrocarril.

Comunidad Valenciana vuelve a alerta naranja

El nivel de alerta decretado para este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Emergencias es de color naranja para el litoral de la provincia de Valencia y el norte de la de Castellón, tras reactivarse la alarma y pasar de amarillo a naranja. Y eso ha desencadenado ya los primeros anuncios de suspensiones de clases.

La primera ha sido la Universitat de València (UV). La rectora, Mavi Mestre, ha expresado que, ante la evolución de la situación de alerta meteorológica, «se mantiene el nivel de emergencia 2 en la UV desde las 00:01 del lunes 13 de octubre», por lo que ha confirmado la suspensión de la actividad docente presencial en los campus e instalaciones de la UV.

Baleares en preaviso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado a las 14.00 horas de este lunes el aviso naranja decretada en Ibiza y Formentera. Según ha informado en su web, las lluvias podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora.

Actualmente la probabilidad de que se registren estas precipitaciones oscila entre el 40 y el 70 por ciento, con un nivel de riesgo importante. En principio, el aviso naranja finalizará a medianoche.

La Aemet también activará a partir de las 14.00 horas y hasta la medianoche de este lunes el aviso amarillo por lluvias y tormentas en todas las zonas de Mallorca. La previsión es que las precipitaciones puedan dejar hasta 20 l/m2 de lluvias acumuladas en una hora.

De cara al martes, siempre según el pronóstico de la Aemet, el aviso naranja se mantendrá en las Pitiusas y el amarillo en Mallorca, además de extenderse a Menorca.