Una persona limpia los daños causados por la dana. Reuters

Mil personas evacuadas de sus casas esta noche en el sur de Tarragona por la dana

La Generalitat anuncia nuevas lluvias torrenciales para este lunes al mediodía en la provincia de Tarragona

Cristian Reino

Cristian Reino

Domingo, 12 de octubre 2025

Comenta

El sur de Cataluña se prepara para un nuevo episodio de lluvias torrenciales, como el que se produjo en la tarde y noche de este ... domingo. En torno a mil personas de las comarcas del Baix Ebre y del Montsià, en Tarragona, han tenido que pasar la noche en diferentes pabellones de deportes como el de Amposta. Las clases han sido suspendidas en cuatro comarcas catalanas, las más cercanas al río Ebro, todas ellas en la provincia de Tarragona: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Terra Alta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

