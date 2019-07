Murillo acoge el día 27 el 'MRL Festival. El puente suena' Un festival musical gratuito con conciertos al aire libre, DJ, gastronetas de comida y cerveza artesanal, zona de catas de vino de las bodegas de la localidad y todo en un entorno único en la ribera del Río Leza de Murillo L.R. Miércoles, 24 julio 2019, 09:52

En el entorno del Parque del Leza de Murillo de Río Leza, el sábado 27 de julio la Asociación Muro Ilustrado organiza con la colaboración del Ayuntamiento de Murillo de Río Leza, el MRL Festival, El Puente Suena.

Un festival musical gratuito con conciertos al aire libre, DJ, gastronetas de comida y cerveza artesanal, zona de catas de vino de las bodegas de la localidad y todo en un entorno único en la ribera del Río Leza de Murillo. La edición del año pasado contó con la presencia de más de 3000 personas, y para este año el Ayuntamiento de la localidad ha mejorado y rehabilitado nuevos espacios del parque tras la recuperación emocional del entorno que se llevó a cabo tras la primera edición.

Un festival para toda la familia que empezará a las 18 horas en el que iremos contemplando como va cayendo la tarde en una sucesión de conciertos con unas bandas magníficas:

VOLUMNIA: Volumnia es una banda de Rock de Logroño con un sonido muy propio conseguido gracias a las variadas influencias de sus miembros. Sus directos son enérgicos, fluidos y cuentan con un repertorio compuesto mayoritariamente por temas propios, en los que una melódica voz femenina harán las delicias de quien los escuche, todo acompañado con potentes riffs de guitarra, un bajo arrollador y una cuidada batería.

THE RIBBONS: The Ribbons son una banda de Bilbao liderada por su enérgica cantante Bea. El rock'n'roll es su sonido y su trabajo más reciente es el single «Giraffe Women/(I just can't) Get you out of my head» producido por Carlos Creator. Sus miembros no son unos desconocidos, ya que han pasado por grupos como Belushi, Bragasonics, Réquiem o Gildas. Muestran esa peculiar mezcla de estilos e influencias y el resultado es un inclasificable puñado de canciones que se mueven entre el garage, el rock clásico o el punk interpretados con rabia y velocidad

TOBOGAN: Músicos con amplia trayectoria en otras bandas de diferentes estilos todos son los integrantes de la banda de rock de Logroño, Tobogán. Con EP, disco debut, vidoclips y una gran contidad de conciertos, algunos de ellos acompañados a bandas míticas del género adornan el transcurrir de Tobogán por los escenarios. Rock con actitud, con ribetes de género más modernos (stoner, hardcore) nos ofrecen conciertos de rock potente en castellano.

JUANITA BANANA: Desde lo más profundo de las cavernas y creadas a conciencia por las desconocidas diosas Tiki, llega Juanita Banana. Una banda compuesta por cinco trogloditas que, a base de rugidos, aullidos y sonidos al más puro estilo sesentero, han logrado formar un concepto único, gamberro y combativo. Influenciadas por bandas como The Cramps, The Ventures, Vice Barons y, cómo no, The 5,6,7,8`s, vienen dispuestas a sumergirnos en el lado más salvaje y adictivo del garage, el surf y el rock and roll.

DJ LATITUD 45 R.P.M. mete en su coctelera de plástico Surf, Garage 60´s/80´s, R&B, Power Pop, Punk-Rock, Soul, Doo Wop, Rockabilly, lo pone a girar a 45 revoluciones por minuto y lo sirve a través de sus platos para disfrute de su selecto público de Murillo de Río Leza en su segunda participación en el MRL Fest El Puente Suena.