'Botánica Secreta', una exposición fronteriza entre arte y ciencia Dolores Martínez, Carmen Urquía y Toya Legido / Candela Ruiz Ubago Toya Legido expone en la Casa de las Ciencias desde este viernes hasta el 17 de noviembre CANDELA RUIZ UBAGO /M.I.M. Viernes, 12 julio 2019, 14:21

Más de un centener de fotografías componen la muestra 'Botánica Secreta' que la artista Toya Legido ha presentado este viernes en la Casa de las Ciencias, junto a la directora del centro, Dolores Martínez, y la concejala de Cultura, Carmen Urquía.

Toya Legido es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y compagina la docencia con el arte. Es, además, secretaria del departamento de Diseño e Imagen y miembro del grupo de investigación 'Arte, ciencia y naturaleza', con el que ha desarrollado parte del proyecto que expone en Logroño.

'Botánica Secreta' es, según la artista, «un homenaje a la botánica fantástica«. «Inspirándome en los gabinetes de curiosidades de los siglos XVI y XVII, he viajado entre naturalia y artificialia para hacer visible el mundo fronterizo que separa la realidad y la ficción. Unas veces he jugado a recrear conceptos científicos, otras me he divertido desmitificando la historia del arte, pero casi siempre me he preguntado dónde se encuentra la línea que separa ambas disciplinas», ha relatado Legido.

La muestra título Botánica secreta FECHA hasta el 17 de noviembre HORARIO Durante julio y agosto la exposición estará abierta al público de martes a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas. Los meses de septiembre, octubre y noviembre las visitas podrán realizarse de 9:30 a 13:30 horas y de 17 a 19:30 horas de martes a viernes, mientras que sábados, domingos y festivos los horarios serán de 11 a 14 horas y de 17 a 20:30 horas.

Desde el año 2008 Toya Legido ha estado observando la naturaleza, creando un cuaderno de campo y desde entonces, ha explicado la artista, ha trabajado «diferentes ámbitos de la imagen botánica, a veces inspirándome en documentos científicos que hemos ido encontrando, muchas veces en museos como el Botánico de Madrid o el Museo de Ciencias». Legido hace una revisión de la iconografía científica y de cómo esta traspasa el arte.

Candela Ruiz Ubago

Las fotografías que componen la muestra cumplen con el objetivo de Toya de trabajar el lenguaje. «Romper qué es arte, qué es foto, qué es pintura o escultura».

La artista trabaja con elementos de la naturaleza: hojas, flores, insectos, ramas... que luego cose para dar forma.

La directora de la Casa de las Ciencias, Dolores Martínez, ha hecho un llamamiento a todos los públicos para que visiten la exposición, ya que una parte de ella consistirá en un taller interactivo para niños en el que podrán crear su propia flor. «Esta exposición contribuye al aprendizaje de la observación, además de ser una exposición fronteriza entre arte y ciencia» ha concluido la responsable del centro.

La exposición podrá visitarse desde este mismo viernes hasta el 17 de noviembre.