Ya hace más de un año que recibimos en casa una noticia que, por desgracia, reciben muchas mujeres a lo largo del año. «Tiene cáncer de mama». En ese momento uno piensa muchas cosas, como, por ejemplo, ¿por qué a mí? Desafortunadamente, y aunque por otro motivo distinto, durante muchos años de mi vida me estuve preguntando lo mismo. Pero no es esa la pregunta, porque la realidad es que no te toca a ti, le toca a ella.

Hoy, como cada 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Según las estadísticas, una de cada ocho mujeres lo padecerá. Sí, son muchas. Una de ellas eres tú y no estás sola, ninguna mujer debería estarlo.

Paciencia y optimismo son dos de las cosas que me acompañan todos los días. Paciencia porque es un proceso largo, y optimismo porque, afortunadamente, la medicina avanza y cada vez son más las personas que pueden decir que están curadas. Sin embargo, lo que también me acompaña cada día es la impotencia, porque aunque no todos los días son igual de malos, sí que los hay en la que la ves muy mal, rota, tanto anímica como físicamente. Son estos momentos donde peor lo paso. Quiero ayudarla, quiero que esté bien, que nada le duela, que no piense que no puede más, que no pierda la esperanza.

Sé que lo va a superar, no por una creencia de fe, sino por una creencia científica. Los médicos la cuidan, y sabemos que la curarán. Nosotros, los que estamos cerca de ella, yo, que paso a su lado cada segundo, espero que cuando todo termine haya contribuido a que sus ganas de vivir, que las tiene, y de qué manera, nunca se hayan visto mermadas.

Sólo lo sabe el que lo padece. Yo no lo sé, pero si sé que pase lo que pase nunca estarás sola, porque yo siempre estaré a tu lado.