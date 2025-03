Selva y Laika

Comenta Compartir

Me gustan los toros. Pero viendo 'Tardes de soledad', de Albert Serra, entiendo a los animalistas que no entienden los toros. En un primer plano ... del toro muriendo, sus ojos, su boca, he visto a mi perro. Los veterinarios están contra el RD 666/2023, que entró en vigor el 2 de enero e impide dispensar medicamentos necesarios para tratar a los animales. Impone una burocracia absurda y consigue el efecto contrario de la resistencia a los antibióticos. Los veterinarios quieren dispensar antibióticos sin trabas. El antibiótico deber ir a buscarlo el dueño a la farmacia y los veterinarios dicen que la mayoría no suelen tener lo prescrito, así que habrá que esperar una semana para tratar al perro. Si no se ha muerto antes, como Selva, tan famosa ya como primera perra víctima de la ley como Laika, primera perra en el espacio. Spoiler: las dos mueren. Pero una ha ido al espacio y a los libros de historia. Y el toro bravo ha muerto en una plaza.

