LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director de la película ´Playa de Lobos´, los actores Dani Rovira, Guillermo Francella y Marta Hazas. EFE

Dani Rovira y el mero desecho

He podido ir a ver Playa de Lobos, la película de Javier Veiga que junta a Guillermo Francella con Dani Rovira y he salido del cine con tantas ganas de hablar de ella y tan pocos amigos para hacerlo, que me he visto obligado a contarles a ustedes la fascinación que me ha provocado

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:02

Comenta

Existe un claro referente de esta película que es La Huella, aquella que juntaba también a dos enormes de la interpretación como Michael Caine y ... Lawrence Olivier y les sometía a un juego enloquecido de espejos, de cambio de roles constante, estirando la cuerda de sus interpretaciones y haciéndoles pasar por prácticamente todos los estados en los que un ser humano puede vivir en apenas dos horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  2. 2

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  3. 3 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  4. 4 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  5. 5 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  6. 6

    El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja
  7. 7

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  8. 8

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  9. 9 Ya hay fecha para la repetición del examen de oposiciones del cuerpo de Gestión: el 14 de febrero
  10. 10 El Cupón Diario de la ONCE deja 70.000 euros en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Dani Rovira y el mero desecho

Dani Rovira y el mero desecho