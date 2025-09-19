LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tribuna

La escuela pública no necesita religiones

La cuestión no es discutir sobre pañuelos mientras se mantiene intacta la influencia de la Iglesia y de otras confesiones en la enseñanza

Juan Cigarría Y Miguel Galán-Pce La Rioja

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:58

La polémica abierta estos días en el IES Sagasta de Logroño a raíz de la prohibición del uso del velo islámico ha puesto sobre la ... mesa un debate que va mucho más allá de la prenda en cuestión. Parece evidente para cualquier sociedad democrática que el verdadero problema no es el hiyab, ni siquiera el reglamento interno de un centro, sino la ausencia de un modelo claro de escuela pública plenamente laica, libre de cualquier injerencia religiosa. Indudablemente mientras esa cuestión siga pendiente, continuaremos atrapados en discusiones que generan división social, discriminación e inseguridad jurídica.

