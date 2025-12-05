LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Movilidad subvencionada

Diario La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 22:39

Comenta

El Gobierno ha presentado esta semana el Plan Auto 2030, la nueva hoja de ruta dotada de 1.280 millones de euros para impulsar la ... industria automovilística en España. Una de sus novedades es la centralización de la gestión de las ayudas para la compra de vehículos electrificados, que se descontarán directamente del precio en el momento de la compra. Con ello se pretenden resolver los actuales retrasos —de hasta 18 meses— en la entrega de subvenciones antes gestionadas por las regiones. También se contemplan medidas para la industria: 300 millones para el despliegue de puntos de recarga y 580 para investigación. El plan, calificado como una «oportunidad histórica» por las patronales del sector, busca apuntalar la evolución tecnológica para incrementar en un 40 % el valor añadido del sector en una década. Es sin duda de una iniciativa audaz para incrementar la competitividad del automóvil, pero no debe limitarse a su anuncio: el Gobierno habrá de controlar la gestión efectiva de dichas ayudas, su retorno y, además, trabajar en otros planos —fomentando, por ejemplo, otros tipos de movilidad— para dar respuesta efectiva a los retos de la transición energética y digital sin comprometer su autonomía industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la aparición de un cadáver en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2

    La «eterna» historia de amor de Carmen y Begoña
  3. 3

    Tradición Casera espera crear «entre 20 y 30 empleos» en su nueva planta de Lardero
  4. 4 La huelga de médicos del 9 al 12 de diciembre amenaza con colapsar el sistema sanitario riojano
  5. 5 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  6. 6 Valdezcaray abrirá para uso turístico durante el Puente de la Constitución
  7. 7

    El aumento del regadío en viñedos acelera el proceso de desertificación en La Rioja
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  10. 10

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Movilidad subvencionada