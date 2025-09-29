LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Begoña Gómez, reproche ético

Diario La Rioja

Diario La Rioja

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:50

Las dos revelaciones de distinta naturaleza conocidas este lunes que afectan a Begoña Gómez –el informe de la Intervención de Hacienda que apunta a que ... sus cartas de recomendación del Grupo Barrabés fueron claves en un proceso de adjudicación de contratos públicos plagados de irregularidades y el de la UCO que certifica que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez realizaba gestiones de peso para su cátedra– trazan un comportamiento que, a estas alturas de las investigaciones, puede catalogarse al menos como impropio. Mientras en el primer caso Gómez no está formalmente involucrada, en el segundo la Guardia Civil aporta nuevas evidencias con las que el juez Peinado puede apuntalar su intención de sentar a la encausada ante un jurado popular por presunta malversación. Es decir, está por ver aún que la conducta de la esposa de Sánchez derive en una responsabilidad penal. Pero lo que a cada día que pasa resulta menos sostenible es defender su proceder como si no mereciera ya un reproche ético por lo que, en la mejor de las suposiciones, constituye una perniciosa confusión entre la ciudadana Gómez y la consorte de quien está al frente del Gobierno de todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adriana, la primera danzadora de Anguiano
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  4. 4

    Entre billares y tortillas
  5. 5 En libertad sin cargos el conductor del accidente con un ciclista herido en Logroño
  6. 6

    Ni una seta en el monte: arranca la peor temporada en 20 años
  7. 7

    El TSJR ordena al Gobierno regional indemnizar a dos docentes interinos por abuso de temporalidad
  8. 8 La pavimentación del enlace de la Ronda Sur con la A-12 y la LO-20 afectará al tráfico martes y miércoles
  9. 9 Detenido un conductor sin permiso tras huir de un control y estrellarse contra el colegio de Lardero
  10. 10 El TSJR concede la incapacidad a una mujer con cáncer y depresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Begoña Gómez, reproche ético