Cartas a la directora

Matar el deporte

Ferrán Hernández Martín

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:08

Tuvo que ser la estrella de fútbol egipcia Moh Salah quien, con su apelación directa a la UEFA, dio a conocer el asesinato del futbolista ... internacional palestino Suleiman Al-Obeid el pasado 6 de agosto, a manos del ejército israelí mientras hacía fila para recoger ayuda humanitaria en el campo de Khan Junis. Desgraciadamente, no era ninguna excepción. Más de 650 deportistas palestinos han sido asesinados, junto a sus familias, en la matanza que se está perpetrando en Gaza desde hace casi dos años. Deportistas que, si residen en Gaza sólo pueden salir con billete de ida, ya que desde el momento en el que regresen, jamás podrán volver a salir. Sufrir una cárcel en tu propio país. ¿Y por qué? Por prohibición expresa del ocupante sionista, centrado en mantener una separación física y política entre los territorios palestinos. Lo lamento por los ciclistas que han visto entorpecida la presente edición de la Vuelta. Evidentemente, por todos menos por los de equipo israelí, verdadero engendro propagandístico del régimen sionista. Pero es repugnante que, a estas alturas, los deportistas de un país que está siendo aniquilado mueran en colas del hambre, mientras que los del país agresor se paseen con su bandera de muerte gracias a la complicidad de un Comité Olímpico Internacional que afirma tener como valores la amistad o el respeto.

