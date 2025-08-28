LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cabeza de lista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en el Parlament de Catalunya EP

La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

Toni Albà protagonizará los actos del 11-S en Ripoll (Girona), ayuntamiento gobernado por la extrema derecha secesionista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:20

El polémico humorista Toni Albà protagonizará los actos de la Diada del 11-S, organizados por el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana. ... La formación de la extrema derecha independentista, que sitúa Ripoll como la «cuna» de Cataluña, trata de desmarcarse del resto del secesionismo, que concentrará la mayoría de los actos en Barcelona. Albà es un cómico catalán que se hizo popular por sus imitaciones del rey emérito Juan Carlos I en TV3.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  2. 2 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  3. 3 Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  4. 4

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  5. 5

    El rescate imposible de Nagovitsyna
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  8. 8 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  9. 9 La polémica campaña de Almax que relaciona La Rioja con la acidez
  10. 10 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

La ultra Orriols &#039;ficha&#039; para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán