Torra pide contención a los Mossos y anuncia otro referéndum esta legislatura Quim Torra, durante el pleno / EFE El presidente de la Generalitat ha afirmado en el Parlament que habrá que «investigar a fondo» quién está tras los disturbios CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 17 octubre 2019, 21:16

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha propuesto esta mañana la celebración de un nuevo referéndum, como el del 1-O, al final de la legislatura, como muy tarde en 2021. Torra llevaba avisando que daría una respuesta institucional a la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' que estuviera basada en el derecho de autodeterminación. «Hay que volver a validar la independencia, esta es mi propuesta», ha anunciado.

Torra ha comparecido en la Cámara catalana a petición propia. Al poco de conocerse la sentencia del Supremo que condena a los dirigentes secesionistas, anunció que acudiría al Parlamento catalán a poner sobre la mesa una reacción institucional a un fallo judicial que ha calificado de «infame», «ignominioso», una «farsa» y una venganza y escarmiento. JxCat y ERC no han sido capaces de pactar un texto conjunto y en principio hoy no se prevé ninguna votación para validar una resolución. Torra, eso sí, ha querido mantenerse fiel a su discurso y ha advertido con un nuevo referéndum, sin poner fecha ni detallar cómo piensa celebrarlo, toda vez que el 1-O fue declarado ilegal y sus impulsores han acabado encarcelados. «Habrá que volver a poner las urnas para la autodeterminación», ha asegurado, tras defender la desobediencia civil, que ha comparado con el legado de Rosa Parks, Martin Luther King y Gandhi.

El presidente de la Generalitat ha propuesto tres vías para acabar ejerciendo la autodeterminación. Por un lado, ha apostado por el Consejo de la República que preside Carles Puigdemont y que ya ha anunciado la convocatoria de una asamblea de cargos electos. Además, se ha conjurado para aprobar los presupuestos y ha señalado que en primavera podría haber lista una propuesta de Constitución catalana. Torra ha lanzado un desafío al Tribunal Constitucional, que ayer le advirtió con consecuencias penales. «Volveremos a debatir y discutir sobre el derecho de autodeterminación. Ningún Tribunal impedirá a este presidente de Cataluña seguir impulsando todas las iniciativas que crea convenientes sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña. Ni un paso atrás en el derecho de autodeterminación», ha rematado. «No aceptamos la sentencia, la rechazamos», ha dicho.

El día después de condenar la violencia de los manifestantes independentistas en las algaradas de los últimos tres días, Torra ha vuelto a rechazar y condenar la violencia. Pero igual que en el discurso institucional de ayer, ha señalado que los responsables de las algaradas son unos provocadores (ayer los calificó de infiltrados). «Habrá que aislarlos e investigar quién está», ha apuntado. Ha insistido, eso sí, que no está dispuesto a aceptar lecciones de quien no ha condenado la violencia cuando se ejercía contra los que votaron en el 1-O. Torra, además, ha pedido contención a los Mossos y ser muy escrupulosos con los protocolos. Ayer no salió en apoyo de la Policía catalana. Hoy, sí, pero al mismo tiempo les ha avisado que hay imágenes que no gustan y que serán investigadas.

Durante el debate, todos los grupos políticos no independentistas han coincidido en pedir la dimisión de Torra, incluidos los Comunes de Ada Colau. Ciudadanos ha señalado que es urgente que deje de ser presidente de la Generalitat. «Hay un tsunami de violencia arrasando Cataluña», ha afirmado Lorena Roldán, quien ha reprochado al líder nacionalista que haya llamado a la revuelta y a incendiar la calle. «Es un irresponsable, no es digno de ser presidente», ha rematado. Miquel Iceta, del PSC, le ha instado a que dimita y convoque elecciones.

Por su parte, desde ERC se ha puesto de manifiesto el malestar por haberse enterado durante la misma comparecencia de Quim Torra que piensa convocar un nuevo referéndum. Según este grupo, no es momento ahora para poner fecha a una consulta sobre la independencia.