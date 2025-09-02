LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Tellado, secretario general del PP. EP

PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces

El presidente del Gobierno considera que «existe una minoría de jueces que hace política»

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:16

Las declaraciones de Pedro Sánchez en TVE en las que afirmó que «hay una minoría de jueces haciendo política» han desencadenado una catarata de ... críticas en las filas de la derecha. El presidente del Gobierno, que realizó estas declaraciones en relación a los procesos abiertos contra su esposa, su hermano o el fiscal general del Estado, ha sido tachado de «autoritarismo» tanto por PP como por Vox, quienes consideran que los ataques al poder judicial no tienen cabida dentro de la separación de poderes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  3. 3 Así estaba el kebab de Calahorra cerrado por suciedad
  4. 4 Recuperados en Briviesca productos robados de un supermercado de La Rioja
  5. 5

    MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena
  6. 6

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  7. 7 Decide a quién quieres premiar
  8. 8 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  9. 9

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  10. 10 Capellán aceptará la condonación de deuda «injusta y no igualitaria» si no se puede cambiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces

PP y Vox deploran el autoritarismo de Sánchez al atacar a los jueces