El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

Los populares fundamentan su denuncia en el informe de la UCO que señala pagos por un valor total de 95.000 euros que Ferraz habría desembolado al exministro José Luis Ábalos, investigado en una supuesta trama de corrupción para el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Y este dinero, añaden, saldría de una caja B dentro del partido nutrida con fondos en negro.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, fue contundente. «Vemos billetes de 500 euros, de 100 euros, de 50 euros, a los que ellos, con mucha sorna y desde luego con mucha cutrez, llamaban lechugas o llamaban chistorras», señaló antes de incidir en que se desconoce de de donde provenía ese dinero que supuestamente se repartía la trama y cómo llegaba a Ferraz.

La respuesta del Gobierno llegó por parte del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska recordó el pasado del PP. «Si hablamos de sobres, yo creo que los sobres están perfectamente unidos al Partido Popular y a otras épocas», dijo.