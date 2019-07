Podemos lanza un mensaje a Sánchez en La Rioja y no permite al PSOE presidir esta comunidad

Las dudas se desvelaron en la primera intervención, la de Raquel Romero. La diputada de Podemos en La Rioja, en un duro discurso contra Concha Andreu -PSOE- que no contra su programa de gobierno presentado el lunes, sobre el que no ha hecho referencia alguna, ha dejado claro que votará que no a su investidura. Le acusó de no querer negociar, de no saber interpretar los resultados electorales y de actuar con prepotencia en su intento por alcanzar la presidencia regional. A partir de ese momento, en el Parlamento riojano se está cumpliendo el guión previsto: criticas (programáticas que no personales) de Ciudadanos y Partido Popular) y apoyo (aunque no un cheque en blanco) de Izquierda Unida. El PSOE cerrará el primer turno de réplicas.

En la sesión de este martes son los portavoces de los grupos parlamentarios quienes intervienienen ante el pleno y a los que la candidata Andreu está respondiendo uno a uno. A su entrada al Parlamento de La Rioja, Andreu no quería explicar si PSOE y Podemos habian avanzado en sus negociaciones en las últimas horas, duda. Minutos después lo dejaba claro Raquel Romero.

Raquel Romero (Podemos) «Hoy es un día triste por la irresponsable actitud de la candidata»

Raquel Romero ha cargado con dureza contra el PSOE, contra Concha Andreu y contra Francisco Ocón a los que ha acusado de «negarse a negociar». «Hoy es un día triste para nuestra tierra por la irresponsable actitud de la candidata que nos ha traído hasta aquí para culpar de este fracaso a este Parlamento. Puro teatro de marionetas dirigidas desde Madrid», ha comenzado Romero.

Durante su intervención, en la que no ha puesto sobre la mesa ninguna crítica hacia el programa presentado el lunes, ha acusado a Andreu de prepotencia -«se cree usted que tiene más derecho a ser presidenta que cualquier otra persona», ha dicho- y ha asegurado que no va a traicionar a los votantes de su partido que «votaron a Unidas Podemos para no votar al PSOE». «La presidencia la otorga el Parlamento, ni los medios de comunicación, ni los medios de comunicación, ni Madrid ni, por supuesto, Pedro Sánchez», ha dicho.

«No tiene el más sentido de la responsabilidad ni de la coherencia política», ha espetado a Andreu a la que ha venido a acusar de ser un peón de Pedro Sánchez. «Háganse respetar en Madrid, le ha dicho. Dejen de hacerse cómplices de Sánchez háganse valer en Madrid y tendrá el reconocimiento de este Parlamento, se lo aseguro».

En respuesta a Romero, Concha Andreu también se ha mostrado dura. «Lamento que su primera intervención en este Parlamento haya sido tan lamentable y tan poco constructiva. No ha hecho ningún comentario sobre el programa que expuse ayer y sería bueno que lo hiciera», le ha dicho.

Durante su primera intervención Andreu le ha recordado a Romero que «no ha formado parte de ninguna negociación» y que ha sido dirigida por «Mario Herrera. No confío en que el señor Mario Herrera le haya trasladado la realidad de las conversaciones». «Unidas Podemos no existe en La Rioja», le ha dicho en dos ocasiones al tiempo que le ha ofrecido seguir negociando. «Estoy deseando que formen parte del futuro Gobierno de La Rioja, para que pongan en marcha programas concretos en los que tienen mucho que decir. Les ofrezco el Gobierno con las manos abiertas como así se lo ofrecí a IU y lo aceptaron».

Henar Moreno (IU) «Nuestro apoyo no es un cheque en blanco»

Tras Romero ha tomado la palabra Henar Moreno que ha criticado los gobiernos del PP durante los ultimos años e La Rioja. «Clientelismo, ataques a las libertades públicas a las que los riojanos dijimos que no habilitando una posibilidad de un gobierno de izquierdas», ha explicado. «Los ciudadanos nos ha dicho que en las elecciones ganaron las políticas de izquierdas en nuestra comunidad y no podemos hacer otra cosa que agradecer al PSOE que se gire a su izquierda y lo ha hecho con medidas y propuestas concretas recogidas en los programas de IU y de Podemos».

Moreno ha agradecido al PSOE su disposición a negociar y ha recordado al PSOE que no entrega un cheque en blanco y que «exigirá que se cumpla en este Parlamento en la calle. Si no se cumple, estaremos enfrente». Sobre el programa expuesto sobre Andreu, ha dicho que «se ve la pluma de IU» que pivota sobre un eje: «Que pague más quien más tiene» para lograr una Rioja más solidaria.

En respuesta a Moreno, Andreu le ha agradecido su «predisposición a negociar un acuerdo progresista para los ciudadanos de La Rioja sin cuestiones ocultas». La candidata ha prometido «firmeza» para hacer cumplir el acuerdo.

Pablo Baena (Ciudadanos) «Ha decidido tirarse a los brazos del populismo»

Pablo Baena toma la palabra para explicar por qué votará no al programa propuesto por Concha Andreu. «Hemos venido a representar a los riojanos siendo leales al conjunto de los Españoles», ha arrancado su primera intervención en el Hemiciclo. Baena ha criticado que frente a la opción progresista que ofrecía su formación optaron por la «radical» de Unidas Podemos, una formación que «se ha disuelto antes de comenzar».

«La señora Andreu no quiso iniciar ninguna conversación con nosotros y tendrá que explicar si el señor Sánchez es el culpable de su irresponsabilidad». «Eligió la opción más cómoda para sus intereses y a los de Sánchez. Está utilizando La Rioja como moneda de cambio en las conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias», ha dicho Baena.

Baena, tras criticar su falta de diálogo con Ciudadanos y asignarle como primer mérito «la ruptura de Unidas Podemos» le ha acusado de «tirarse a los brazos del populismo. Como los estudiantes que suspenden está apunto de marcharse a septiembre por su irresponsabilidad», ha dicho.

Para Baena, el programa presentado por Andreu, «no es estable ni bueno para La Rioja, que empieza por los gastos sin tener en cuenta los ingresos». Baena ha criticado las políticas fiscales (modificar el de Patrimonio y el de Sucesiones) propuestas, le ha acusado de «querer subir el IRPF al 86% de las familias de La Rioja. No podemos compartir la subida de impuestas generalizadas». Además le ha acusado de populista por «proponer medidas que aumentarán de una manera importante el gasto sin tener previsto de dónde va a obtener los recursos para ello».

El único halago hecho por Baena hacia Andreu ha sido el relacionado con las infraestructuras. «En el acuerdo suscrito con los comunistas no incluye ninguna medida sobre infraestructuras. Parece haberse dado cuenta de que quizá no sea tan bueno», ha dicho antes de apuntar que será vigilante para que se cumplan sus promesas. Además le ha preguntado que si tiene previsto negociar la liberación de la AP-68 con la concesionaria antes del 2026 y le ha tendido su apoyo si así lo hace.

El portavoz de Ciudadanos ha criticado a Andreu no haber hecho referencia alguna en su discurso a los autónomos riojanos «pilar de decenas de miles de economías familiares» ni a las familias.

En el área de Sanidad, Baena ha defendido la necesidad de realizar una auditoría para poner al paciente en el centro del sistema y en el área de educación abogó por reforzar la educación pública que «debe ser excelente». También ha ofrecido su apoyo a «mejorar la inversión en la Universidad de La Rioja» pero no en «su intención de coartar a las familias su derecho a escolarizar a sus hijos en el centro que consideren más conveniente».

Entre sus reproches Baena ha incluido el olvido a las victimas del terrorismo, la falta de medidas en cuestiones de inclusión o la creación de hasta siete entes que podrían ser desarrollados por los empleados públicos. Así, consideró que el programa es irrealizable y avisó de que harán una oposición firme a un gobierno radicalizado y con medidas regresivas. «Este programa no es el que necesita La Rioja».

¿Sería capaz de ayudar a la sociedad riojana e influir en el cambio?«, pregunta Concha Andreu a Pablo Bena

«Dónde ha estado Cs reivindicado a Rajoy todo lo que dicen que tenemos que reivindicar», ha iniciado Andreu su respuesta a Baena, al que le ha hecho corresponsable junto al Ejecutivo del PP liderado por Ceniceros de la situación económica de La Rioja. «Usted no tiene credibilidad ya que no hace autocrítica».

Andreu, en su respuesta, también ha acusado al líder del partido naranja de pactar con la extrema derecha mientras llama radicales a Izquierda Unida, «un partido demócrata. Los comunistas son demócratas, no como los miembros del grupo de extrema derecha con el que ustedes pactan».

«Usted quería que hubiera cambio, pero al no tener votos suficientes no se lo plantea. ¿Sería capaz de ayudar a la sociedad riojana e influir en el cambio?», le ha cuestionado Andreu a Baena. «Vamos a tener que trabajar mucho por el bien de La Rioja y con consensos para que crezca la economía, se mejores los servicios públicos y el gobierno sea transparente», ha completado Andreu.

Jesús Ángel Garrido (PP) «Si gobierna estará maniatada por Pedro Sánchez, Francisco Ocón y el Grupo Mixto»

El portavoz del PP en el Parlamento riojano, Jesús Ángel Garrido, ha comenzado su intervención con un llamamiento a la unidad del centro derecha para esquivar gobiernos de izquierda que implican «más gastos y peores servicios». Garrido, que le ha dicho a Andreu que su grupo votará que no, le ha advertido a la candidata que «estará maniatada por Pedro Sánchez y Francisco Ocón, que será el presidente en la sombra y por el Grupo Mixto. Necesita sus dos votos para impedir que el PP marque la pauta política en esta Cámara«.

«Su posición es de debilidad y su propuesta está en la UCI. La Rioja necesita algo más que una panda de aficionados a la política«, le ha dicho a Andreu, que le ha echado «que en dos ocasiones haya votado en contra de que todos los niños aprendan español. ¿Qué complejos tiene con defender lo nuestro y defender más lo de otras comunidades?, le ha cuestionado.

«La Rioja se merece a una presidenta que no se calle ante las felonía del señor Sánchez. No se le ha escuchado decir nada sobre la necesidad de modificar el sistema de financiación autonómica, no criticó los presupuestos generales del Estado del 2019. No. Entre Sánchez y La Rioja, usted prefiere a su partido«, le ha dicho Garrido a la candidata del PSOE.

Garrido también ha rechazado el escenario económico que trazó Andreu durante su discurso del lunes recordando que la economía riojana encadena seis años de crecimiento económico, se ha rebajado la tasa de desempleo y se han bajado impuestos, «algo compatible con el aumento de la recaudación».

En el área de servicios públicos, ha dicho Garrido que «el PP no aceptará lecciones. Hemos liderado una revolución en Educación», ha explicado recordando los datos del informe PISA, la evolución de la FP, el numero de profesores, la gratuidad de los libros o la gratuidad en el tramo 0-3 años«. Sobre los convenios sanitarios, ha defendido Garrido que son »residuales« y ha asegurado que la transparencia es máxima y que la lista de espera es la más baja de España.

Las palabras mas gruesas de Garrido fueron cuando abordó las propuestas educativas de Andreu. «Abandone posturas maximalistas y radicales que plantean un enfrentamiento sin precedentes contra los centros concertados y contra las familias», ha dicho Garrido que le ha reclamado que «no elimine conciertos que proponen diferentes modelos educativos avalados por la Ley y por el Tribunal Constitucional». En ese punto, ha dicho que se trataría de «una cacicada política derivada de su radicalismo» y defendió la libertad de los ciudadanos para elegir colegio. «Saque sus manos de mis hijos», le espetó.

Su discurso es «caduco de eslóganes vacíos que evidencia sus ansias de poder. Viene con las manos vacías y se irá con ellas vacías. No tenemos otra opción que decir que no a su candidatura».

La candidata del PSOE, respondió a Garrido atacando. Le recordó que «su resultado en las últimas elecciones es el más catastrófico, por algo será» y sobre el artículo 46 del Estatuto de Autonomía ha acusado al PP de no haberlo hecho durante las más de dos décadas que ha ostentado el Gobierno. La diputada socialista ha reiterado su defensa de «una política progresiva de subida de impuestos» y aseguró que en los próximos años se registrara una de las mayores inversiones en infraestructuras.

Raúl Díaz (PSOE) «Señora Romero, no nos vamos a dejar chantajear»

Raúl Díaz, portavoz del PSOE, está elogiando las propuestas lanzadas por la candidata Andreu cuyo discurso, ha dicho, fue «transformador» y con conceptos «que nunca se habían escuchado, ambicioso, como el ecologismo».

«Estamos decididos a dar la fuerza suficiente a este gobierno para que La Rioja vuelva a ser escuchada», dijo Díaz que ha abogado por «transformar todo lo que no funciona». Díaz también está aprovechando su intervención para atacar a Garrido, el portavoz del PP, al que ha acusado de «decir medias verdades». Así, le ha reprochado que «han bajado los impuestos a los que más tienen» algo que revertirá, asegura, el PSOE.

En su discurso, trufado de puyas sobre la situación, presente y pasada, tanto del PP nacional como del regional, ha defendido la «radicalidad» del PSOE en la lucha contra la corrupción: «Desde los repartos de viñedos, hasta las construcciones ilegales o el pago de reformas de sedes en B. Acepten que han perdido, que hay una mayoría progresista y que la estrategia de su coordinador general no ha funcionado».

También ha cargado contra Ciudadanos y sus acuerdos con Vox. «Han demostrado ser la muleta de Vox, un partido populista y extremista«, le ha dicho criticando las acusaciones que antes ha hecho a Andreu sobre su pacto con IU. «Nadie lava más blanco a la extrema derecha que Ciudadanos. Afortunadamente esto no va a ocurrir en La Rioja». Díaz ha reconocido que «es importante llegar a acuerdos» con Ciudadanos por lo que le conminó a viajar en el tiempo y recuperar sus valores originarios.

Díaz ha reservado su respuesta a Romero para la recta final de su discurso a la que acusó de estar «en su cuarta dimensión». «Es usted una de 33», le ha recordado al tiempo que le conminaba en no caer en el chantaje. «Usted apenas tiene le 4% de los votos y pide el 40% del gobierno. No nos vamos a dejar chantajear«. El portavoz socialista se ofreció a seguir negociando con Podemos pero le exigió »que no bloquee el cambio progresista en La Rioja«.

«Los socialistas hemos venido con los deberes hechos con un acuerdo que antepone los intereses de La Rioja a los suyos propios. Es un buen acuerdo para los riojanos», ha completado.