Otegi anticipa que Bildu estará en el minuto de silencio del Congreso por las víctimas Arnaldo Otegi. «Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales», dice el líder abertzale R. C. Miércoles, 26 junio 2019, 22:50

Arnaldo Otegi, actual coordinador general de Euskal Herria Bildu, ha sido entrevistado en RTVE. El líder abertzale no ha querido condenar la violencia de la banda terrorista ETA. «Cuando se habla de las víctimas habrá que hablar de todas. Hay gente que sigue pensando que estirar el chicle del pasado le da réditos electorales». «Nunca me he alegrado por el sufrimiento de las víctimas», ha insistido y se ha descolgado de las acciones de ETA al encuadrarse en el campo político. No obstante, el dirigente ha anticipado que aunque seguramente no habrá representación el acto de este jueves en el Congreso de los Diputados sí que habrá al menos un representante de Bildu en el minuto de silencio posterior.

.@ArnaldoOtegi: "Mañana no estaremos en el acto pero si en el minuto de silencio (...) Porque a diferencia de otros, nosotros respetamos a las víctimas pero a todas víctimas. No consideramos este acto como un acto integral" #LaNoche24hpic.twitter.com/Prxcl9CLRI — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

Respecto a un posible apoyo de su partido a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España, ha asegurado que la intención es tratar de impedir el ascenso de la extrema derecha pero sin dar un apoyo explícito al PSOE. «No bloqueo, no cheques en blanco», ha resumido sobre la futura votación. «Tengo guardadas mis actas de mis negociaciones con el PP en el pasado, que las puedo hacer públicas en cualquier momento. El PSOE, de negociar con Bildu no haría nada que no hubiera hecho el PP en el pasado», ha justificado sobre sus negociaciones.

.@ArnaldoOtegi sobre si condena el terrorismo de ETA: "Hemos hecho una cosa más importante que condenar la violencia armada de ETA, hemos contribuido a que desaparezca la violencia armada de ETA en este país. Me parece más significativo" #LaNoche24hpic.twitter.com/bHcDfdKSfl — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

.@ArnaldoOtegi: "Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer" https://t.co/ajB01vFoPd#LaNoche24hpic.twitter.com/4D60lbHMLT — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) 26 de junio de 2019

Otegi no ha querido aceptar que la presión policial haya sido el motivo principal de la neutralización de la banda terrorista ETA. «Mantener una organización armada con mayor o menor intensidad es algo que se podría haber producido o haber seguido produciendo», ha argumentado para afirmar su papel como participante en la desaparición de ETA.

Entramos en directo en unos minutos. Sigue la entrevista en directo 📲 https://t.co/M8tC1mjMqfpic.twitter.com/TS3VcYHrHj — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 26 de junio de 2019

La entrevista se ha desarrolado en el Canal 24 Horas en el programa 'La Noche'. Es la primera que Otegi ha concedido a un medio de RTVE. Varias asociaciones han criticado con dureza, como la AVT, Vox y algunos dirigentes del PP.