El juez vuelve a citar el 21 de mayo a la exmiss supuestamente enchufada por Ábalos

El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, ha citado a declarar como testigo ... para el próximo 21 de mayo a Claudia Montes, la exmiss asturiana supuestamente enchufada en Renfe por el exministro de Transportes, que no compareció el pasado 6 de mayo, cuando estaba citada inicialmente, al no haber sido localizada.

Ahora, tras haberse recibido en el Supremo un oficio de la Policía Local de Gijón sobre su paradero, el juez la vuelve citar, esos sí «con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros» de acuerdo con lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La testigo, conocida por haberse alzado en 2017 con el título de miss Asturias de más de 35 años, está llamada a declarar por su contratación como auxiliar administrativa en Logirail, en el mismo puesto que tuvo la otra 'amiga' de Ábalos, Jésica Rodríguez, en Ineco y Tragsatec. La investigación apunta a que Montes fue colocada en esta filial de Renfe por Koldo García, asesor de Ábalos, utilizando para ello un currículum falso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene en sus informes que la mujer «podría haber sido contratada irregularmente» en Logirail por la «influencia» de Ábalos y «con la relevante colaboración» de García.

Entre los mensajes intervenidos al asesor figura uno que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: «¿A la de Gijón (por Claudia Montes) no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?». «Lo arreglo», respondió García, quien actuó «como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera».

La UCO sostiene que Montes envió su currículo a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, «puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón». Montes tampoco fue a la oficina y en febrero de 2022 avisó a García de que la habían despedido.