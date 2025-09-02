LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont AFP

Illa se reúne con Puigdemont en Bruselas y allana un encuentro con «absoluta normalidad» con Sánchez

Junts no entierra las amenazas al Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:28

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, están reunidos desde primera hora de la tarde de este martes ... en la sede de la delegación del Govern en Bruselas. Ambos se han saludado de manera muy cordial a la entrada de la delegación y han estrechado sus manos en un tono relajado y sonriendo. Con el mismo tono, se han fotografiado poco después sentados en el despacho, donde mantienen el encuentro, ya sin los focos. En la imagen, en el despacho, donde ambos se han fotografiado entre risas, la escenografía elegida por el Govern ha sido la misma que con los expresidentes de la Generalitat con los que se reunió Illa hace más de un año. Sin banderas, dos butacas, una mesa y una planta. El president hizo una ronda de reuniones con todos sus antecesores al poco de llegar al Palau de la Generalitat. Se citó con Pujol, Mas, Montilla, Torra y Aragonès. Con todos menos con Puigdemont, el único que se mantiene en primera línea, como líder de Junts.

