LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra
Salvador Illa, president de la Generalitat, y Carles Puigdemont, líder de Junts R.C

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

El encuentro se producirá en la delegación del Govern en la capital belga

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:20

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán mañana martes en Bruselas. El encuentro se producirá en ... la delegación del Govern en la capital belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Laurel ya no es lo que era
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  4. 4 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa
  5. 5

    La salida, recorrido, perfil... descubre todos los detalles del paso de La Vuelta por La Rioja
  6. 6

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  7. 7 Ciclistas por la carretera, cambios de ropa en los coches... las estampas que deja La Vuelta
  8. 8

    Veinte horas en Urgencias
  9. 9 La pasarela entre Gonzalo de Berceo y Fuenmayor, abierta desde este lunes
  10. 10 Apuñalan a un joven con un destornillador tras el fin de las fiestas de Calahorra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas