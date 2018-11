Iglesias dice que Andalucía es «el segundo plato» para Susana Díaz 00:42 «¿Hubiera sido posible la moción de censura que empujaron las mujeres y pensionistas de este país si hubiese ganado las primarias del Partido Socialista o seguiría gobernando Rajoy?», se pregunta el líder de Podemos EFE Sevilla Sábado, 24 noviembre 2018, 14:12

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dicho hoy que Andalucía es «el segundo plato» para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de la que ha asegurado que, si hubiera sido la líder nacional del PSOE, no habría permitido ni la moción de censura ni el acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

En su primer mitin en la campaña para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre en apoyo de Adelante Andalucía, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Sevilla, Iglesias ha dicho que «mucha gente en este país» se pregunta «qué significa Andalucía para la señora Díaz. ¿El segundo plato después de perder las primarias?».

«¿Hubiera sido posible la moción de censura que empujaron las mujeres y pensionistas de este país si la señora Díaz hubiese ganado las primarias del Partido Socialista o seguiría gobernando Rajoy?», ha cuestionado Iglesias, que ha asegurado que no habría un acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pactado entre Podemos y el PSOE, porque «ella habría preferido el acuerdo con Ciudadanos que lo subiría un 1 %«.

Pablo Iglesias ha hecho un llamamiento a «Casado, a Rivera y al primo de Rivera» para que hablen de Andalucía en sus mítines «y no de Cataluña» y ha defendido que la comunidad andaluza no debe ser «periferia de Europa», sino «punta de lanza».

«El patriotismo implica que, cuando vienes a Andalucía, hay que hablar de Andalucía», ha añadido Iglesias, para quien »hoy, de nuevo, como hace 40 años, estamos ante una encrucijada histórica«.

El líder de Podemos se ha referido a las reticencias de la Unión Europea al borrador de presupuestos presentado por España y ha señalado que, «como Europa no mire al sur, como Europa no mire desde el sur, se acabó Europa».

Ha afirmado que el acuerdo presupuestario al que su grupo llegó con el PSOE, que incluye la subida del SMI, implica «la diferencia entre llevar a los niños bien vestidos y calzados o no, llegar a fin de mes con dignidad o no, es poco es menos de lo que queríamos, pero marca la diferencia para mucha gente trabajadora en muchos sitios». «No estamos pidiendo la luna, sino que esa mayoría de privilegiados se esfuerce más, porque no puede ser que sólo se esfuerce la gente trabajadora», ha concluido Iglesias.