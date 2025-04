El Gobierno incorpora propuestas del PP al plan contra los aranceles

El Gobierno ha incluido finalmente algunas de las propuestas del PP para hacer frente a la andanada arancelaria de Donald Trump. En concreto, el Ejecutivo ... ha aceptado reducir la moratoria contable para las empresas en riesgo de disolución y coordinarse con las comunidades autónomas como reclamaba el partido de Alberto Núñez Feijóo. En el decreto, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, se incluye también un artículo por el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá dar cuenta en el Congreso de manera trimestral de los efectos del mismo. «Esperamos que esta voluntad de diálogo lleve a la ratificación del decreto ley», ha dicho Cuerpo.

Una propuesta todavía «insuficiente» para los populares que inciden en la necesidad de modificar aspectos que consideran más importantes como «la competitividad, la fiscalidad, el fondo nacional con la recaudación de aranceles o las medidas energéticas» que pudieran mejorar las perspectivas de las empresas españolas. De ahí que, de momento, no garanticen su apoyo a este decreto que, en todo caso, no se votará hasta mayo. «Entendemos sus dificultades parlamentarias y somos conscientes de que hablar de economía con el PP es alejarse aún más de sus socios. Pero ese es problema de Sánchez, no de las empresas, ni de los productores ni de los trabajadores de nuestro país», señalan fuentes populares.