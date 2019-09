El Rey inicia la ronda de consultas decisiva para la Legislatura

El Rey ha iniciado este lunes, de menor a mayor, la ronda de contactos con las fuerzas representadas en el Congreso para determinar las probabilidades de una investidura exitosa. Sin embargo no será hasta este martes, tras recibir en la Zarzuela a Pablo Iglesias, a las 12:15, y a Pedro Sánchez, a las 18:00, cuando sabrá definitivamente a qué atenerse. Del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y del jefe de filas del PP, Pablo Casado, nadie espera sorpresas y el clima reinante en los dos partidos de la izquierda, pero también en el conjunto del Parlamento, es el de que todo el pescado está vendido: ninguno de sus líderes da muestras de estar dispuesto a moverse más. Los socios de la moción de censura contra Mariano Rajoy, sin embargo, no se resignan a seguir presionando a favor de un acuerdo de último minuto.

Serán ocho los dirigentes políticos a los que recibirá en el Palacio de la Zarzuela este lunes. Empezando por el diputado del PRC, José María Mazón, que ya se encuentra en el despacho del monarca y es el únic apoyo seguro con el que Cuenta Pedro Sánchez. Ni Esquerra ni EH Bildu participarán porque así lo han querido en las reuniones con el jefe del Estado.

Después del diputado cántabro, desfilarán los representantes de Compromís, Joan Baldoví; de Equo, Juantxo López de Uralde, y de UPN, Javier Esparza. La ronda se interrumpirá para comer y se reanudará a las 16:30 horas con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas; seguida de la parlamentaria de En Marea, Yolanda Díaz; del coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y del portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.

Habrá por tanto quince reuniones con los mismos representantes que acudieron a la anterior ronda, la celebrada el 5 y 6 de junio y tras la que el monarca propuso a Sánchez para una investidura que resultó finalmente fallida.

En esta ronda se mantiene el formato de saludo puesto ya en práctica en la celebrada los días 5 y 6 de junio y que acabó con la propuesta de investidura de Pedro Sánchez, finalmente fallida.

De esta forma, ya no hay el habitual saludo y posado frontal del rey y su correspondiente interlocutor ante el tapiz que preside la sala, sino que Felipe VI espera ante la puerta que conduce a su despacho y el representante de cada partido accede al salón, estrecha su mano y, sin posado, ambos entran de inmediato a la dependencia en la que mantienen la reunión.

Ya el martes será el turno, por este orden, para Laura Borràs (Junts per Catalunya), Jaume Asens (En Comú Podem), Santiago Abascal (Vox), Pablo Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).

Repetición de elecciones

Se trata de la séptima ronda de consultas que afronta Felipe VI durante su reinado, un número que va camino de batir el récord de su padre, Juan Carlos I, que sumó diez en 38 años.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se unió este domingo al coro de voces críticas con la idea de una repetición electoral y conminó tanto a sus coaligados de Podemos como al PSOE a hacer un último esfuerzo. «Las horas que quedan no son horas muertas. De hecho, las próximas 48 horas son claves», argumentó durante el Consejo Nacional de su partido, Catalunya en Comú. Su mensaje sonó a aldabonazo a Iglesias, que no acepta ningún tipo de pacto que no implique la coalición de Gobierno.