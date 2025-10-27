LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo interviene durante la entrega de los XXIV premios Autónomo del Año. Efe

Feijóo propone una «tarifa cero» para nuevos autónomos a la espera de la decisión de Junts

El líder del PP recupera esta medida que ya presentó en 2023 y amplía la cuota cero un segundo año para los menores de 35 años o aquellos con rentas bajas

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 14:20

Comenta

Alberto Núñez Feijóo esbozó este lunes el plan integral para autónomos en el que el PP lleva semanas trabajando para «aliviar y no asfixiar» a ... los tres millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Diez medidas en total, algunas ya presentadas durante la campaña de las municipales y generales de 2023 o que ha ido desgranando estos días, que el líder de los populares se compromete a poner en marcha si llega la Moncloa y que se centran principalmente a alivios fiscales, reducción «drástica» de la burocracia o la flexibilización del pago de las cuotas a la Seguridad Social. «Lo último que les faltaba a los autónomos es utilizarlos como rehenes de un Gobierno que no les para de subir impuestos», criticó en la celebración de los Premios Autónomo del Año de ATA.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  4. 4 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  5. 5

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  6. 6 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  7. 7

    El negocio se trabaja en familia
  8. 8

    Gazi Khalidov, campeón de España
  9. 9

    En marcha contra la parálisis social
  10. 10

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Feijóo propone una «tarifa cero» para nuevos autónomos a la espera de la decisión de Junts

Feijóo propone una «tarifa cero» para nuevos autónomos a la espera de la decisión de Junts