Feijóo, junto a Buruaga y Amor en un acto en Santander. Efe

Feijóo se afana en pasar la 'página Mazón' y retoma con los autónomos su agenda social

El líder del PP presenta un decálogo de medidas como no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave o la exención de cuotas tras ser padres en contraposición a la agenda judicial de Sánchez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

Alberto Núñez Feijóo se afana en pasar cuanto antes la tormenta generada por la dimisión de Carlos Mazón, un año después de la dana, y ... que le amarra de nuevo a Vox. Con las negociaciones ya en marcha en la Comunidad Valenciana, y tras las últimas advertencias de Santiago Abascal que en una entrevista en 'La Vanguardia' avisa ya al PP de que serán «más firmes y más exigentes» de lo habitual y que «no temen» un anticipo electoral, el líder de los populares trata de recuperar su agenda social. Este miércoles, se trasladó a Santander para presentar junto a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, un decálogo de medidas dentro del 'Contrato con los Autónomos' del partido que incluye mejoras para compatibilizar el trabajo autónomo y por cuenta ajena, la exención de cuotas durante los dos primeros años tras la maternidad o paternidad o no pagar cotizaciones por las bajas por enfermedad grave.

