Una explosión en un bar de Madrid deja 14 heridos, uno de ellos grave

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas

EP

Madrid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:31

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 14 heridos, uno de ellos de gravedad, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid este sábado.

Al bar han acudido 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 17 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Los bomberos todavía permanecen en el lugar de los hechos y están realizando trabajos de desescombro.

