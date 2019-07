Esquerra y JxCat siguen sin aclarar su voto en la investidura El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. / EP ERC vincula su voto a que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo, aunque se inclina por el no bloqueo, mientras JxCat apunta hacia el no a Sánchez CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 19 julio 2019, 13:46

Los grupos independentistas siguen sin soltar prenda sobre cuál será su voto en la sesión de investidura de la semana que viene en el Congreso. Aunque días atrás habían apuntado que este viernes podrían anunciar su posición definitiva, tanto ERC como JxCat continúan escondiendo sus cartas a la espera de que se puedan producir movimientos de última hora.

Esquerra ha reunido a su ejecutiva y ha señalado que mientras no haya acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, no puede pronunciarse. El portavoz de la formación republicana en Madrid, Gabriel Rufián, ha apelado a la responsabilidad de los socialistas y Podemos para llegar a un acuerdo antes de la votación de la semana que viene. En ese caso, y aunque Rufián no ha aclarado qué votarán los republicanos si las dos formaciones de izquierdas de ámbito estatal llegan a un pacto, sí ha apuntado que «por ERC no será», dejando la puerta abierta a la abstención.

Rufián ha emplazado a Sánchez a salir del inmovilismo y ha apuntado que sería «irresponsable» por su parte llegar a la investidura sin los apoyos necesarios. Tampoco ha aclarado qué haría ERC en en ese supuesto, en el de que Sánchez se presente sin haber cerrado un acuerdo con Pablo Iglesias. A su juicio sería un error histórico llegar a elecciones y «dando una segunda oportunidad a los hijos de Aznar y don Pelayo».

Respecto a JxCat, que también ha reunido esta mañana a su dirección, después de la reunión de ayer de los diputados en el Congreso con los dirigentes presos en Lledoners, los nacionalistas se han inclinado por el voto en contra a Sánchez, en línea con la posición que ha defendido esta semana el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La decisión no está cerrada y según ha señalado la diputada Laura Borràs, JxCat decidirá el sentido de su voto en el último momento tras escuchar el discurso de investidura de Pedro Sánchez el lunes que viene. La tesis de los postconvergentes es que en estos momentos «no se dan las condiciones« para facilitar su investidura.

Torra vinculó un posible apoyo de los nacionalistas a que Sánchez se avenga a dialogar sobre el derecho de autodeterminación, extremo que la vicepresidenta Carmen Calvo rechazó de manera categórica. JxCat cree que Sánchez está incapacitado para gestionar el escenario tan complejo que tiene por delante. «Hay muchos motivos para no», ha dicho Borràs, que ha avisado de que no darán cheques en blanco, ni regalarán sus votos a cambio de nada, una crítica velada a sus socios de ERC.