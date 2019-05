Delgado asiste en Moscú a los actos conmemorativos del 80 aniversario del exilio republicano La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. / EFE La ministra de Justicia recuerda que el Gobierno está dando «los pasos administrativos» para el traslado de los restos de Francisco Franco RAFAEL M. MAÑUECO Moscú Martes, 14 mayo 2019, 16:45

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, inauguró este martes en el Instituto Cervantes de Moscú el seminario 'Páginas del exilio español en la Unión Soviética' dedicado al 80 aniversario del éxodo republicano tras el final de la Guerra Civil. Delgado subrayó la necesidad de «pedir perdón» a quienes sufrieron el exilio.

«A pesar de que hayan pasado 80 años, nunca es tarde para pedir perdón, reconocer el sacrificio de los hombres, mujeres y niños exiliados, y de devolverles su lugar en la historia de España», afirmó la ministra en su alocución ante los asistentes al seminario. Según sus palabras, «nuestro país tiene una deuda histórica con las luchadoras y los luchadores por la democracia, que se vieron obligados a dejar casi todo atrás para poder salvar sus vidas».

Delgado dijo que «este año conmemoramos el 80º aniversario del exilio republicano español. El Gobierno del que formo parte, a través de un centenar de actos que se celebrarán en 43 ciudades distintas de diez países repartidos entre tres continentes, está celebrando esta efeméride». Se trata, añadió, de «reconocer públicamente a los integrantes del exilio y sus descendientes; recuperar la memoria del exilio, su aportación a la restauración de la democracia española y al desarrollo de los países de acogida; y agradecer a las sociedades y a las instituciones de los países que acogieron a los exiliados republicanos españoles».

En declaraciones a los corresponsales de medios españoles acreditados en Rusia, la titular de Justicia se refirió al decreto publicado el viernes en el BOE que transfiere la titularidad del cementerio del El Pardo del Patrimonio Nacional al Gobierno señalando que «todas las actuaciones se enmarcan en el acuerdo que se adoptó en el Consejo de Ministros sobre la exhumación y posterior inhumación de los restos de Franco y lo que se está haciendo es dar todos los pasos administrativos necesarios para que se produzca esto».

Recordó que el Gobierno estableció la fecha del 10 de junio para ejecutar su decisión y «antes de ello todas las acciones y actuaciones administrativas para poder llevar a cabo esta exhumación e inhumación en El Pardo se están desarrollando con total normalidad. Es decir, el Gobierno está haciendo lo que ya acordó y está realizando las acciones necesarias para su ejecución».

Sin sentencia no hay indulto

Delgado respondió también a una pregunta sobre un posible indulto a los doce líderes independentistas del 'procés' que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo puntualizando que «no se puede hablar de indulto hasta que no haya una sentencia firme. Y yo, como ministra de Justicia, no puede interferir en modo alguno en la independencia judicial». Agregó que «el juicio se está desarrollando no sólo con normalidad, sino también con una extraordinaria agilidad, buena marcha y todas la garantías».

Desde el Instituto Cervantes, la ministra acudió a un en encuentro con el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, con quien firmó un memorándum de colaboración policial entre los dos países para los años 2019-2020 «en materia de terrorismo, comisiones rogatorias, extradiciones, corrupción y sustracción de menores», explicó Delgado, que estuvo acompañada en todo momento por el embajador de España en Rusia, Fernando Valderrama.