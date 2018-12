Ciudadanos rebaja sus exigencias y ya no pone como línea roja que Marín presida la Junta Rivera, acompañado de Villegas y Arrimadas en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos en Madrid. / Efe La única condición irrenunciable para la formación de Albert Rivera es desalojar al PSOE del Ejecutivo andaluz MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Lunes, 10 diciembre 2018, 15:58

A menos de 24 horas de que PP y Ciudadanos se vean las caras por primera vez para negociar un cambio en Andalucía tras 36 años de gobierno socialista, la formación liberal ha rebajado sus líneas rojas y ya no considera «irrenunciable» que Juan Marín sea el próximo inquilino de San Telmo. «Para nosotros la línea roja que hay es el compromiso con los andaluces de que el PSOE no va a formar parte del gobierno de Andalucía», ha reconocido el secretario general, José Manuel Villegas, abriendo la puerta a una posible investidura del candidato popular Juan Manuel Moreno.

Aunque el número dos de Albert Rivera ha mantenido que la propuesta que pondrán sobre la mesa mañana es que Marín encabece el nuevo Ejecutivo andaluz, no ha condicionado la negociación con el PP a su investidura como sí lo hizo hace una semana. «La prioridad es que haya cambio. Y que ese Gobierno esté encabezado por Juan Marín para que no cambiar los ERE por la 'Gürtel'», ha insistido Villegas, en la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo del partido.

Un cambio que en las filas naranjas aspiran a que se produzca mediante la abstención de los socialistas para no mancharse en un acuerdo Vox. «Vamos a pedirles que sean responsables y que no entreguen la llave a los extremos», ha recalcado Villegas. De momento la cúpula del partido no se ha puesto en contacto con Susana Díaz y su equipo pero confían en hacerlo en cuanto el acuerdo con el PP esté encauzado.

Las negociaciones arrancan oficialmente mañana por la tarde en una reunión en Sevilla a la que Villegas acudirá junto con Marín. En el otro lado estarán el secretario general del PP, Teodoro García Egea y Moreno Bonilla.