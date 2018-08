El PP confirma que recurrirá el decreto para exhumar a Franco Teodoro García Egea. García Egea dice que Sánchez «no tiene derecho» a «enmendar» la Transición EUROPA PRESS Madrid Jueves, 23 agosto 2018, 10:25

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha confirmado este jueves que la formación recurrirá el decreto que previsiblemente aprobará mañana el Gobierno para autorizar la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, aunque según ha explicado, no ha decidido si votará en contra o se abstendrá cuando la nueva norma se someta al trámite de convalidación en el Congreso.

«Nuestra posición hoy es no votar a favor porque, lógicamente, no vamos a apoyar esto. Primero nos vamos a centrar en desarrollar este recurso porque nos parece un abuso total esta fórmula (utilizar un decreto ley) y luego desarrollaremos nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida», ha señalado en una entrevista en la cadena SER.

García Egea ha recordado que la posición del PP cuando se abordó esta medida en el Congreso fue la abstención, aunque no ha concretado si variará. «Nosotros lo que vamos a hacer porque no nos parece adecuado, es que no se utilice la formula del Real Decreto para cuestiones que pueden ser urgentes para Pedro Sánchez y para dar satisfacción a sus socios. El decreto no está hecho para cuestiones que sean urgentes para él, sino para la nación española», ha apostillado.

En esta línea, ha planteado por qué «si era tan urgente» en los años que ha gobernado el PSOE no se ha acometido la exhumación de Franco. «No vamos a votar a favor y vamos a recurrir todos aquellos reales decretos que no tengan carácter de urgencia porque se está hablando mucho de si el PP utilizó el Real Decreto, pero no es lo mismo usarlo para garantizar que los parados de larga duración sigan teniendo ayudas que para mirar al pasado», ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno impulse una ley para anular las sentencias 'ideológicas' dictadas por tribunales militares del franquismo, algo que habría asumido a petición de los grupos parlamentarios catalanes, García Egea critica el «empeño en mirar al pasado y hacer revisionismo».

En su opinión, Pedro Sánchez «no tiene derecho» a «enmendar» el «consenso constitucional» de la Transición con este tipo de medidas. «Yo tuve un familiar que sufrió mucho y que era teniente de alcalde del PSOE y no me siento en este momento capacitado para enmendar lo que fue y supuso la Transición y creo que Sánchez es el menos indicado para reabrir estas cuestiones», ha apostillado.

En todo caso, García Egea considera que «cualquier persona que quiera recuperar la memoria de sus antepasado, que necesite recursos y ayuda para recuperar la memoria de sus antepasados» debe recibir apoyo porque «es una reivindicación justa».