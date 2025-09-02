Sale a subasta el Rolls-Royce de Marlene Dietrich, un icono de Hollywood de los años 30

Un fragmento de la historia de Hollywood y del automovilismo de lujo está a punto de cambiar de manos. El Rolls-Royce Phantom I 'Transformal' Phaeton de 1930 que perteneció a la legendaria actriz Marlene Dietrich será subastado en el evento de Hershey 2025, con una estimación de venta de entre 275.000 y 325.000 dólares. Este icónico automóvil, que fue un regalo de bienvenida a la meca del cine para la estrella alemana, se ofrece sin reserva.

La historia de este vehículo es tan fascinante como la propia actriz. Cuando Marlene Dietrich llegó a Hollywood en abril de 1930, tras el éxito de El ángel azul, su mentor y director, Josef von Sternberg, la recibió con dos regalos.

Uno fue un ramo de flores, y el otro fue este exquisito Rolls-Royce. Con una carrocería «Transformal» Phaeton, obra de los prestigiosos carroceros parisinos Hibbard & Darrin, era uno de los solo cinco modelos Phantom I con este diseño fabricados en Springfield.

El coche coprotagonizó de inmediato su primera película para Paramount Studios, Morocco. Apenas unos días antes del estreno del filme, von Sternberg transfirió formalmente la propiedad del vehículo a la actriz. La película le valió a Dietrich su única nominación al Óscar y cimentó su estatus como una estrella internacional.

A lo largo de las décadas, el Phantom I pasó por las manos de varios coleccionistas de renombre. En 2007, fue adquirido por John O'Quinn, quien encargó una restauración completa para devolverle su esplendor original. El trabajo meticuloso recreó su acabado exterior, con un sutil e iridiscente verde medio, y un interior con herrajes de alta calidad y maderas incrustadas. Tras la restauración, el vehículo fue galardonado en los concursos más prestigiosos del mundo, obteniendo premios en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach y el de Amelia Island.

Considerado uno de los Rolls-Royce pre-guerra más famosos y hermosos, este automóvil es mucho más que un simple coche de lujo; es la encarnación de su propietaria original y un testigo de la historia de Hollywood.

