La fuerza de la ligereza: el nuevo Maserati MC Pura

Juan Roig Valor Lunes, 11 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

Uno de los indicadores más útiles a la hora de determinar el rendimiento de cualquier máquina es la relación peso-potencia. Es por lo que los ingenieros de Fórmula 1 están obsesionados con la aerodinámica y la fibra de carbono y lo que hace a las motos deportivas extremadamente divertidas.

Esto es algo que tienen claro en Módena, la sede de Maserati. La marca de deportivos de lujo que se enfrentó con Ferrari por la hegemonía de los bólidos italianos ha presentado su MC Pura, un coupé biplaza que vuelve a los orígenes, «para conectar sin filtros con el conductor».

El coche cuenta con un motor V6 derivado de la Fórmula 1. Llamado Nettuno, el propulsor entrega 630 caballos y 720 Nm de par para buscar lo que la marca denomina en su nota de prensa «velocidad pura, lujo puro y pasión pura».

El superdeportivo, que cuenta con unas cifras nada desdeñables a pesar de que sus rivales presenten números mayores, se construye en la fábrica de la compañía en Viale Ciro Menotti, cerca de Módena. Es aquí donde Maserati cuenta, además, con su división de personalización Fuoriserie, en la que los clientes pueden elegir prácticamente cualquiera de los elementos que quieran modificar de sus vehículos.

Heredero directo del MC20, este modelo integra mejoras aerodinámicas y un diseño más agresivo. La parte trasera luce un alerón sobredimensionado que subraya su carácter de competición. La sección inferior del vehículo ha sido optimizada para mejorar la aerodinámica.

Ampliar El motor V6 tiene tecnología heredada de la Fórmula 1. Maserati

En el interior, abunda el uso de alcántara –Maserati insiste que se debe a que es más ligera que el cuero– y recubre asientos, paneles y volante. Este, con diseño derivado de la competición GT2, puede incorporar luces LED de cambio y está equipado con botones de arranque y Launch Control.

Con un peso inferior a 1.500 kg y 630 CV, alcanza una relación peso-potencia de 2,33 kg/CV. Su desarrollo aerodinámico es el resultado de más de 2.000 horas en túnel de viento. Además, alcanza esta cifra en la báscula por el uso de un monocasco de fibra de carbono.

Con el MC Pura, Maserati reafirma su compromiso con el alto rendimiento y el lujo italiano, y el precio base para conseguir uno de ellos parte de los 245.300. En esta categoría, se encuentran otros rivales como el Ferrari F8 Tributo o el Lamborghini Temerario.