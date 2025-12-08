LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El camaleón Pascal durante una visita al centro veterinario Nakuru de Logroño.

Animaladas | Mascotas

El atractivo y misterioso reptil

El camaleón es un animal exótico de sencillos cuidados pero a la vez exigente, y «son para verlos, no necesitan interactuar»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:36

El camaleón es un animal exótico tan atractivo como desconocido, uno de los reptiles más complicados para poder cuidar adecuadamente en un domicilio. ... No obstante, su bajo precio, entre 20 o 30 euros el ejemplar, anima a adquirirlo, con frecuencia sin ser consciente de lo que supone. «En las tiendas de animales realmente no te informan de todos los cuidados que requieren, porque necesitan unas condiciones de humedad, luz y tamaño del terrario que no todo el mundo los procura, y muchos acaban muriendo por mala alimentación, quemaduras o falta de calcio», expone Elena Llop, delegada de la asociación protectora Difusiones Exóticos Alicante y La Rioja.

