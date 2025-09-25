Las Fincas Rosado 2024 entre los mejores rosados del mundo para Drink Business El vino de Chivite ha recibido la Master Medal, la máxima calificación posible dentro del certamen organizado por la revista británica y se sitúa entre los mejores rosados del mundo.

La Rioja Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:53 Comenta Compartir

Chivite Las Fincas Rosado 2024 ha sido recientemente distinguido entre los mejores del mundo en su categoría tras ganar la prestigiosa Master Medal en la cata a ciegas de otoño organizada por Drink Business, el mayor galardón posible de esta reputada competición, concedido por un panel de expertos integrado por Masters of Wine, Master Sommeliers, compradores, periodistas especializados y educadores.

En la edición celebrada este septiembre en Londres, de los miles de referencias presentadas, menos del 10% obtuvo la codiciada distinción Master, lo que resalta la brillantez del rosado Las Fincas y lo consolida entre los más excepcionales a nivel internacional.

Obtener esta distinción implica situarse en la cima de la excelencia: un vino considerado como un «ejemplo excepcional de su categoría», con una vinificación impecable. La puntuación obtenida por Las Fincas Rosado —entre 97 y 100 puntos— acredita su calidad extraordinaria.

Desde su creación en 2013, este certamen internacional se celebra en Londres bajo una estricta cata a ciegas, valorando únicamente la calidad intrínseca de cada vino, sin tener en cuenta su procedencia.

Además, este logro le otorga un lugar a David González, director técnico de Chivite y también de la bodega de Rioja Alavesa Viña Salceda, en la exclusiva guía Master Winemaker 100, que reúne a los mejores enólogos del año a nivel mundial. Esta selección será presentada oficialmente durante una ceremonia especial en Wine Paris, mientras que, la medalla aparecerá en el número de octubre de la revista Drink Business.

Este reconocimiento representa un nuevo hito para Chivite y Las Fincas Rosado, fruto de la excelencia y del espíritu creativo que la marca ha cultivado durante casi 400 años.

Temas

Vino