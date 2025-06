Consulta el listado de ayudas concedidas para la cosecha en verde 2025

Jueves, 26 de junio 2025, 09:46 | Actualizado 09:53h. Comenta Compartir

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 26 de junio, la resolución de concesión de la ayuda correspondiente a la convocatoria pública 2025 de cosecha en verde de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) 2024-2027 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que finalmente alcanza a un total de 3.472,4 hectáreas correspondientes a 1.099 viticultores, que recibirán fondos por importe de 13.144.311 euros.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente inicialmente recibió 2.222 solicitudes para realizar la cosecha en verde en una superficie de 6.060 hectáreas, que suponían ayudas por un importe total de 24.243.378,66 euros para esta campaña.

El Gobierno riojano destaca que, durante la última fase del proceso, una vez recibida la notificación oficial, se han seguido recibiendo renuncias, derivadas principalmente de parcelas con daños por tormentas de pedrisco y con pérdidas de producción por enfermedades criptogámicas.

Finalmente, han quedado fuera del proceso 511 parcelas de viñedo por no reunir la totalidad de los requisitos fijados en la orden AGM/11/2024, de 18 de marzo, o por haber desistido formalmente a la solicitud. Quedan fuera de estas ayudas un total de 2.605 parcelas de viñedo que, si bien resultan admisibles, no pueden ser beneficiarias de las ayudas por falta de fondos. Estas últimas parcelas, en el supuesto de no conseguir finalmente comprador para sus uvas, podrán optar a las ayudas por falta de comercialización comprometidas por el presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, y para las cuales se han dispuesto 4,5 millones de euros, una cantidad similar a la destinada para el mismo fin la campaña pasada. En las próximas semanas se publicarán las bases que regularán esta nueva convocatoria.

Con esta convocatoria de cosecha en verde, financiada con fondos europeos del FEAGA, tal y como solicitó el sector, «se van a atender todas las solicitudes de viticultores profesionales, titulares de viñedos de menos de 35 años y de variedad tempranillo», explica el Gobierno riojano.

Los beneficiarios de las ayudas deberán comunicar la ejecución de la cosecha en verde dentro de ese mismo plazo, acto que se considerará como la solicitud de pago de la ayuda, una vez se haya ejecutado la operación.

Todas las parcelas beneficiarias serán visitadas por los técnicos de la Consejería, que emitirán acta de comprobación de la realización de los trabajos y comprobarán el buen estado sanitario y vegetativo del cultivo.

Desde la Consejería explican que «si antes de realizar las labores, el viñedo sufre una incidencia que destruya más del 30% de la producción, tal y como indica la orden reguladora en su artículo 12, éste no podrá recibir la ayuda».